Sol Pérez mostró cómo su hijo se lava los dientes

Sol Pérez sigue documentando su nueva etapa como madre tras la llegada de su hijo Marco, en abril de 2025, y ya se ganó el corazón de miles de seguidores. Este jueves 12 de febrero, la conductora compartió un video muy especial que mostró un momento de higiene diaria: el pequeño lavándose los dientes por primera vez, en lo que se vivió como una escena dulce de crianza.

Sol Pérez con su hijo Marco

El tierno video de Marco, el hijo de Sol Pérez, lavándose los dientes

En el clip, publicadoen su cuenta de Instagram, Sol Pérez mostró al bebé concentrado en sus primeros pasos en este hábito saludable, con la ayuda y guía de su mamá. La grabación fue acompañada por mensajes de amor y orgullo, reflejando no solo la rutina diaria, sino también la complicidad que se se generó entre la modelo y su hijo desde que llegó a sus vidas.

A través de esta publicación, Sol Pérez no solo comparte un momento tierno, sino que también pone en valor la importancia de introducir hábitos de cuidado personal desde una edad temprana. Aunque cada bebé tiene sus tiempos, capturar y celebrar estos pequeños logros cotidianos en redes sociales le permitió conectar de manera auténtica con sus seguidores, que todos los días responden con cariño y comentarios emotivos ante estos gestos.

Una imagen familiar de Sol Pérez compartida en redes, llenando de ternura a sus seguidores

La maternidad de la conductora de Telefe se convirtió en un tema recurrente en sus plataformas digitales, donde a lo largo de los últimos meses expuso momentos únicos de crianza, desde los primeros meses del bebé hasta avances como los pasos y la interacción con su entorno. Su perfil de Instagram se llenó de mensajes de felicitaciones y participación activa de sus seguidores cada vez que comparte imágenes o videos del crecimiento de Marco.

Sol Pérez mostrando ternura y complicidad junto a su familia

Además de este momento adorable, la modelo ya había retratado otros hitos significativos en la vida de su hijo, como cuando Marco comenzó a dar sus primeros pasos, una escena que también se volvió viral y recibió miles de comentarios emocionados.

