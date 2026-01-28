Adiós a los jean wide leg: Sol Pérez marca tendencia con los mejores pantalones para el verano

Sol Pérez marca tendencia con los mejores pantalones para el verano y confirma el cambio de siluetas que desplaza a los clásicos wide leg. Su elección combina un aire urbano con detalles sofisticados, mostrando cómo la moda estival se adapta a cortes más definidos y prácticos que realzan la figura y acompañan la temporada.

Sol Pérez se convierte en referente de estilo al presentar los mejores pantalones para el verano, en un contexto donde los wide leg comienzan a perder protagonismo. Su propuesta refleja la evolución de la moda hacia diseños más versátiles y frescos, capaces de integrarse en conjuntos que equilibran comodidad y elegancia.

En un reciente video, compartió la modelo en su cuenta de Instagram, se la pudo ver con un conjunto que combina estilo urbano y elegancia relajada, ideal para los días cálidos. Su elección de pantalón confirma que los clásicos comienzan a ceder terreno frente a modelos que estilizan la figura y se adaptan mejor al verano.

El conjunto elegido por Sol Pérez está compuesto por un top marrón sin mangas, ajustado al cuerpo, que aporta sobriedad y resalta su silueta. Lo acompañó con un pantalón de denim azul, de corte flare, que remite a una estética retro. El tiro alto refuerza la estructura del look, mientras que el cinturón rojo con hebilla plateada suma un detalle de color y personalidad.

Este tipo de combinación responde a una búsqueda de equilibrio entre lo funcional y lo estético, una tendencia que se consolida en el verano 2026. Las prendas livianas, de cortes definidos y tejidos más frescos, se imponen como respuesta al calor y a la necesidad de comodidad sin perder estilo.

Adiós al wide leg, Sol Pérez deja en claro cuál es la nueva propuesta para el verano 2026

Durante varias temporadas, los jeans wide leg dominaron el guardarropa urbano. Su amplitud y caída relajada ofrecían una alternativa cómoda y moderna. Sin embargo, en el último tiempo las tendencias marcaron un giro hacia modelos más versátiles y adaptables. Los pantalones flare, los capri y los diseños fluidos con cintura definida se perfilan como los protagonistas.

Estas opciones permiten mayor movilidad, se ajustan mejor al cuerpo y favorecen la circulación del aire, algo clave en los días de altas temperaturas. Además, su diseño facilita la combinación con tops livianos, blusas o camisetas, creando conjuntos que funcionan tanto para el día como para la noche.

La elección de Sol Pérez no solo responde a una tendencia, sino que también muestra cómo se puede combinar lo urbano con lo sofisticado, sin recurrir a excesos refuerza su estilo. El pantalón flare, se convierte en el eje del conjunto, marcando una silueta que se aleja de los volúmenes amplios y apuesta por una línea más estilizada.

Sol Pérez marca tendencia con una elección que deja atrás al jean wide leg y se suma a las nuevas propuestas del verano. Su conjunto, equilibrado y funcional le dice adiós a los wide leg priorizando comodidad, frescura y a la silueta definida. Los pantalones flare, los capri y los modelos fluidos se instalan como aliados clave para los días de calor.

