Sol Pérez disfruta su maravilloso presente laboral y personal. La modelo forma parte del noticiero del mediodía de Telefe y se encuentra enfocada en la crianza de su hijo Marco, fruto de su amor con Guido Mazzoni. En las últimas horas, subió un tierno video de su primogénito y logró enternecer a sus miles de seguidores de las redes sociales.

Sol Pérez mostró los primeros pasos de su hijo, Marco: "Alguien que le cuente que tiene 9 meses"

Sol Pérez compartió, una vez más, un posteo protagonizado por su hijo Marco. En esta oportunidad, la conductora decidió mostrar lo rápido que está creciendo su hijo y lo sorprendida que quedó al ver que está dando sus primeros pasos. Al igual que ella, los usuarios que la siguen en Instagram quedaron impactados ya que el pequeño aún no cumplió su primer añito.

En el video se puede lo puede ver de espaldas mientras empuja con fuerza una caminadora, la cual lo ayuda a dar pasos cortos pero firmes. “Alguien que le cuente que tiene 9 meses”, escribió Sol Pérez junto a la tierna escena del bebé que tuvo con su pareja Guido Mazzoni. Rápidamente despertó ternura y miles de reacciones en las redes sociales.

Marco, el hijo de Sol Pérez, dio sus primeros pasos

Marco, el hijo de Sol Pérez, causó ternura en las redes sociales

"Ay es muy hermoso", "¿Ya? Agrandadito", "Un genio", "Salió a la mamá, viene entrenando desde la panza", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió el posteo de la modelo, quien es muy querida en el mundo digital. El clip también se puede ver que Marco, quien luce un conjunto de algodón en colores blanco y azul, recorre todo el living de su casa con entusiasmo junto a la caminadora hecha en madera y con cuatro rueditas para que él pueda desplazarse con total naturalidad por todo el espacio.

Sus pies apoyados con seguridad y su postura firme para su corta edad fue lo que más sorprendió a sus papás y a los seguidores de Sol Pérez. Al ver este gran avance, ella quedó asombrada y no dudó en compartir el rápido desarrollo de su primogénito y su energía para intentar caminar solo en poco tiempo. Como era de esperarse, el video cosechó una lluvia de likes y mensajes con halagos a Marco. Además, felicitaron a Sol Pérez por compartir un momento tan íntimo y especial de su maternidad.

Desde que se convirtió en mamá, la top model suele mostrar pequeñas postales de su nueva rutina, siempre con un tono auténtico, espontáneo y sin caer en la sobreexposición. De hecho, elige compartir instantes que reflejan la felicidad que atraviesa junto a su hijo y su pareja Guido Mazzoni, ya sea momentos vividos en viajes, festejos y en la intimidad de su hogar.

En esta ocasión, Sol Pérez mostró los primeros pasos de su hijo, Marco, mediante una filmación casera que la dejó boquiabierta y decidió compartir con los miles de usuarios que la siguen en Instagram, causando así mucha ternura en las redes sociales.