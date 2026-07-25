Soledad Fandiño reveló su mejor receta de brownies: saludables, ricos y fáciles

Soledad Fandiño volvió a compartir uno de sus hábitos saludables con sus seguidores a través de las redes sociales. La modelo, que suele publicar recetas y alternativas de alimentación equilibrada, esta vez sorprendió con una preparación ideal para quienes buscan disfrutar de un postre sin dejar de lado los ingredientes naturales.

Soledad Fandiño

En esta oportunidad, Soledad Fandiño enseñó el paso a paso para hacer brownies de palta, una versión que reemplaza algunos ingredientes tradicionales por opciones más saludables. La receta combina harina integral, cacao y chips de chocolate, además de incorporar la palta como base para lograr una textura suave y húmeda.

Así se prepara el brownie de palta de Soledad Fandiño

La propuesta de Soledad Fandiño utiliza pocos ingredientes y puede prepararse con leche de almendras y endulzantes naturales, como maple syrup o miel. El resultado son brownies de textura esponjosa y sabor intenso a chocolate, ideales para compartir o acompañar con una infusión.

Ingredientes

1 palta.

3/4 de taza de leche (puede ser leche de almendras).

Maple syrup (jarabe de arce) o miel, a gusto.

1 taza de harina integral.

Cacao en polvo.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

1/2 cucharadita de sal fina.

1/2 taza bien llena de chips de chocolate.

Paso a paso para preparar los brownies de palta

En el video, Soledad Fandiño comenzó la preparación precalentando el horno y forrando un molde con papel de hornear. Luego, pisó una palta hasta convertirla en puré y la mezcló con la leche y maple syrup o miel, según la preferencia de cada persona. En otro recipiente, combinó la harina integral, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio, la sal y los chips de chocolate antes de integrar ambas preparaciones.

Soledad Fandiño

Una vez obtenida una masa homogénea, Soledad Fandiño la volcó en el molde y la distribuyó de manera uniforme antes de llevarla al horno durante 40 minutos. Finalmente, mostró el resultado una vez cocido y explicó que solo resta dejar enfriar la preparación, desmoldarla y cortarla en porciones para disfrutar de estos brownies de palta.