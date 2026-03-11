La familia real de Gales es una de las más observadas por las redes sociales y los medios de comunicación, por su búsqueda lejana a los escándalos y polémicas que surgen en sus responsabilidades reales. Kate Middleton y el príncipe William no dudan en proteger a sus hijos en todo momento, mientras les enseñan de su trabajo como parte de la Casa real británica. Es así como optan por una educación "heredada" de Lady Di, y que ella misma llevó a cabo con los príncipes cuando eran niños.

Las coincidencias en la educación de sus hijos entre Kate Middleton y Lady Di

Las coincidencias entre Kate Middleton y Lady Di no solo se ven reflejadas en su influencia fashionista, sino también en la crianza de sus hijos. Si bien tienen algunas notorias diferencias, el manejo del interior de la familia se basa en tradiciones que haga sentir a los niños como cualquiera de su edad. Es así como Darren McGrady, antiguo jefe de cocina de la casa real británica, fue citado por Vanity Fair Francia, donde reveló algunas de las tradiciones que comparten ambas mujeres para darle una vida tranquila a sus pequeños.

"Cada sábado por la noche, Lady Diana se sentaba frente al televisor con sus dos hijos y cenaba con ellos, como si todo fuera normal. Los niños comían pizzas, hamburguesas, pollo frito y otras cosas del mismo estilo. Era un capricho poco habitual, pero también una forma para Diana de mostrarles que eran niños normales", explicó el chef. De esta manera, agregó que "hoy se puede ver mucho de eso en Kate con sus propios hijos". Incluso, ella misma contó que mantienen esta rutina de comer comida rápida, a la revista Hello! en 2018. Por su parte, el príncipe William también se asegura de que sus hijos participen en actividades deportivas fuera del colegio, haciendo que la siguiente generación de realeza se encuentre más cercana a la sociedad.

Kate Middleton y Lady Di: royals fashionistas con inspiración propia

Lady Di fue una revolucionaria de la realeza, al volverse una de las más fuertes influencias dentro de la industria. Su fusión de la elegancia con las tendencias terminó volviéndose inspiración, incluso para las mujeres de la actualidad. Desde el famoso vestido de la venganza, su elección por lo deportivo hasta la sastrería como clave para la realeza, la princesa Diana marcó sus favoritos, que Kate Middleton terminó heredando.

Con su llegada a Gales, los trajes sastreros, las joyas delicadas y los colores llamativos se volvieron centro de atención de los expertos fashionistas y de la realeza. En ocasiones, hace honor a su suegra al lucir algunos de los pertenecientes a ella, como también tomándola de inspiración en sus looks para eventos importantes.

Sin embargo, también heredó algunas de las tradiciones que Lady Di mantenía con los príncipes William y Henry, cuando ellos eran niños. Kate Middleton también busca que sus hijos, George, Charlotte y Louis, mantengan una infancia como las de cualquiera de su edad. Es así como toma de inspiración algunas ideas que Diana propuso y lo lleva a cabo en la educación de los menores.

