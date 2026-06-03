Así es el "santuario" deco de Caro Calvagni para la réplica de la Copa del Mundo

En la antesala a que se dé comienzo a una nueva edición del Mundial, Caro Calvagni sorprendió al mostrar el “santuario” deco que creó para la réplica de la Copa del Mundo. La diseñadora, a través de sus redes sociales, enseñó como con un simple truco que utilizó para realzar este trofeo tan especial y convertirlo en uno de los protagonistas de su hogar.

El truco de Caro Calvagni para realzar el “santuario” deco donde está la réplica Copa del Mundo

Para todos los argentinos, el Mundial de Qatar 2022 significó la gloria absoluta. Por tercera vez, la Selección Argentina conseguía el máximo título mundial de la FIFA. Si bien la copa original se encuentra exhibida en la vitrina de la institución inglesa, lo cierto es que cada jugador obtuvo una réplica como reconocimiento a la victoria obtenida. En este marco, Caro Calvagni abrió las puertas virtuales de su hogar y mostró uno de los rincones más importantes de su casa.

Caro Calvagni | Instagram

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok, la esposa de Nicolás Tagliafico compartió su truco infalible para decorar el comedor de su casa, donde está el “santuario” en el cual descansa la réplica de la Copa del Mundo. En el video, se la ve con un enorme ramo de flores conformado por lirios, variedades de rosas blancas y rosadas y crisantemos tipo margarita.

La empresaria seleccionó diversos jarrones de cristal donde comenzó a distribuir de manera equitativa cada tallo. En uno de ellos puso las rosas blancas y rosadas, en el otro agrupó los lirios blancos y en el último lo llenó de crisantemos, una mezcla muy utilizada en ramos elegantes y decoraciones modernas para los hogares. “Siempre van a encontrar flores en mi casa”, escribió con orgullo en su perfil mientras desplegaba sus métodos para ambientar este espacio.

El "santuario" deco de Caro Calvagni | TikTok

La réplica de la Copa del Mundo en el comedor de Caro Calvagni

Mediante las postales que difundió Caro Calvagni, se puede ver cómo la Copa del Mundo está apoyada sobre un mueble blanco que está arrimado sobre la pared principal del comedor, revestida con paneles de listones verticales en tono madera nogal. Asimismo, el espacio cuenta con una gran entrada de luz natural, resaltando la imponente mesa vidriada y las sillas curvas tapizadas con cuero color marfil. Encima de las mismas, se aprecian lámparas colgantes esféricas cromadas agregando funcionalidad al espacio manteniendo el estilo contemporáneo, glam y modern luxury.

Detrás, como telón de fondo, sobresale la réplica del trofeo que de Nicolás Tagliafico obtuvo junto a los Campeones del Mundo en el último mundial. Indefectiblemente, todas las miradas recayeron sobre este objeto. El hecho de ubicarlo en una de las zonas más transitadas de su casa no solo le otorga un lugar de privilegio dentro de la decoración, sino que también refleja la importancia emocional y simbólica que tiene para la pareja. Periodicamente, Carolina coloca ramos de flores naturales alrededor de la Copa, así lo hizo luego de presentar su la nueva temporada de su marca de ropa, colocando los arreglos que recibió en ese momento allí.

De esta manera, Caro Calvagni resignifica uno de los espacios más emblemáticos y valorados por la pareja creando un "santuario deco", integrando la réplica de la Copa del Mundo a la estética contemporánea que define su hogar. Así, entre sus inclinaciones por crear ambientes cargados de naturaleza y frescura, la diseñadora resaltó el trofeo más importante conquistado por su esposo, Nicolás Tagliafico.