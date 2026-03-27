Juan Alberto Mateyko festejó su cumpleaños rodeado de las personas más importantes de su vida: “Con ellos los quería pasar”

Juan Alberto Mateyko utilizó su red social para mostrar lo que fue para él cumplir años rodeado de sus seres queridos. En medio de saludos de importantes figuras del ambiente artístico como la cantante Marcela Morelo, el presentador decidió compartir cómo recibió sus 80 años.

Las postales de Juan Alberto Mateyko en el día de su cumpleaños

Juan Alberto Mateyko celebró su cumpleaños número 80 de una manera íntima y cargada de emoción. El conductor recibió un año más el amor de su familia en esta fecha tan importante y lejos de grandes eventos, eligió celebrarlo en la tranquilidad de su hogar. Mediante su red social, mostró la intimidad de este día y recibió una lluvia de corazones por parte de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 100 mil personas, Juan Alberto Mateyko llamó la atención al publicar dos postales que rápidamente conmovieron a sus seguidores. En la primera imagen, se lo puede ver sonriente y relajado, posando junto a su hija Rosa en un ambiente cálido y familiar. La foto transmite cercanía y complicidad entre ambos, reflejando el fuerte vínculo que los une. Junto a esa imagen, el locutor escribió un mensaje lleno de amor y gratitud: “Grandes regalos el día de mi cumpleaños, 26 de marzo. El amor de mis hijos. Con ellos lo quería pasar".

Juan Alberto Mateyko.

Y en su publicación mencionó a su otro hijo Juan Bautista, también fruto de su anterior relación con Naanim Timoyko: "Que difícil es hacerlo entrar en la foto a mi hijo. Los amo”. Sin embargo, a las pocas horas logró sacarse una foto con el joven y no dudó en compartirla en su red social. En dicha publicación, volvió a expresar sus sentimientos con palabras simples pero profundas: “Por fin mi adorado hijo #juanbautista aparece en el cumple de papá. Te amo. Los amo hijos queridos”.

Juan Alberto Mateyko y su hijo Juan Bautista

Ambas postales con Rosa y Juan Bautista, quienes se mantienen alejados de los medios y llevan una vida bajo perfil, lograron conectar con los usuarios que siguen a Juan Alberto Mateyko. Tal es así que halagaron el hermoso vínculo que mantienen y el gesto de ellos de pausar sus responsabilidades para compartir con su padre el día de cumpleaños.

Así fue el íntimo cumpleaños de Juan Alberto Mateyko

Las imágenes que subió a su red social de Instagram dejaron ver un cumpleaños sencillo pero significativo, realizado en su residencia, donde el foco estuvo puesto en el afecto y la compañía de sus seres queridos. Sin lujos ni estridencias, Juan Alberto Mateyko celebró sus ocho décadas de vida priorizando lo esencial: el tiempo compartido con sus hijos.

Juan Alberto Mateyko y su hija Rosa

Looks sofisticados y cómodos a la vez, cena en la terraza y fotos sonriendo junto a ellos fueron parte de una celebración íntima. De esta manera, Juan Alberto Mateyko festejó su cumpleaños rodeado de las personas más importantes de su vida: sus hijos Rosa y Juan Bautista. “Con ellos los quería pasar”, escribió contento al ver que los jóvenes se hicieron presente y compartieron con él una noche cargada de emoción y alegría. Así, el reconocido conductor demostró que, más allá de su extensa trayectoria en los medios, su mayor orgullo y felicidad pasan por su rol de padre, eligiendo celebrar sus 80 años con quienes considera su verdadero regalo.