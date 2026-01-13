Tamara Bella rompió el silencio sobre su relación con Luciano Castro: "Hubo alguna cañita"

En medio del escándalo por las infidelidades que rodean a Luciano Castro, Tamara Bella decidió hablar y despejar las versiones que la señalaron como una de las posibles terceras en discordia. Invitada a La mañana con Moria (eltrece), la vedette confirmó que el actor intentó acercarse a ella, aunque dejó en claro que nunca pasó nada entre ellos.

Tamara Bella rompió el silencio sobre su vínculo con Luciano Castro

Todo comenzó cuando, tras la filtración de audios comprometedores del actor con una joven española y la confirmación de su infidelidad a Griselda Siciliani, el nombre de Tamara Bella empezó a circular con fuerza. Sin esquivar el tema, la artista explicó cómo conoció a Luciano Castro y qué tipo de contacto tuvieron.

"A Luciano lo conozco del colegio de nuestros hijos", aclaró la conductora. Según contó, el vínculo siempre fue cordial y se dio en un contexto cotidiano, propio de padres que se cruzan a diario en la entrada, la salida y los actos escolares. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir rumores que la incomodaron. "Se empezó a armar toda una bola de que yo era la tercera o la cuarta en discordia, y no tengo nada que ver", sostuvo.

Tamara Bella

Durante la charla, Tamara Bella fue aún más clara cuando la panelista Nazarena Di Serio le preguntó directamente si había existido algún tipo de acercamiento por parte del actor. "Una cañita hubo", respondió sin rodeos, y explicó que se trató de mensajes y comentarios típicos de seducción, pero que nunca avanzaron. "Algunos hombres se acercan, te dicen cosas lindas, te mandan mensajes pero yo no crucé ningún límite", remarcó, dejando en claro que no tomó ese interés y que decidió frenar cualquier posibilidad desde el inicio.

Tamara Bella habló de su relación con Luciano Castro: "Lo conozco, lo saludo y nada más"

Consultada sobre si Luciano Castro le había asegurado estar soltero en ese momento, la vedette explicó que muchas veces los hombres dicen estar solos y después la realidad es otra. “Cuando hay una red flag, una bandera roja, una se da cuenta”, señaló, aunque aclaró que no quiso profundizar ni exponer al actor. “No quiero hablar mal ni ser un problema más. Ya está teniendo muchos quilombos con los memes, los audios y todo lo que se armó”, expresó.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por último, Tamara Bella también reconoció que, si bien Luciano Castro es "fachero y canchero", hoy busca algo más que una imagen. "Veo más allá del envase", afirmó, destacando además su talento y trayectoria como actor. Finalmente, dejó en claro que decidió hablar únicamente para frenar las especulaciones: "No estuve con él, lo conozco, lo saludo y nada más. No hay nada para contar".