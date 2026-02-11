Jimena Monteverde reveló su receta de corazones de vainilla sin horno para San Valentín

Si hay algo que caracteriza a las recetas de Jimena Monteverde es la combinación de sencillez y sabor que invita a animarse en la cocina sin complicarse con técnicas elaboradas. En esta oportunidad, la propuesta para San Valentín es un postre sin horno en forma de corazón, pensado para quienes quieren preparar algo lindo y delicioso con pocos pasos y sin la necesidad de calentar la cocina en pleno verano.

Ingredientes que vas a necesitar para hacer los corazones de vainilla

Aunque la versión tradicional de este tipo de postres suele incluir horneado, la idea de Monteverde es mantener la preparación fresca y accesible con ingredientes que seguramente ya tenés en casa. Entre los básicos se encuentran:

1 paquete de vainillas

250 g de queso crema

250 g de dulce de leche repostero

Leche chocolatada o café, para mojar

Cacao en polvo, para espolvorear

La esencia de vainilla es clave para darle ese aroma dulce y delicado que va tan bien con la temática de amor y celebración que propone esta receta, y convierte estos corazones en un detalle irresistible tanto para regalar como para compartir después de una cena romántica.

Prueba final del postre sin horno, acompañado de copas de vino o chocolate caliente para una velada romántica.

Cómo preparar los corazones de vainilla sin horno

Formá los corazones: Cortá las vainillas en diagonal y uní las mitades con dulce de leche, girando una para que la forma final asemeje un corazón. Prepará la crema: En un bowl mezclá el queso crema con el dulce de leche hasta que quede una crema homogénea y sin grumos. Mojá las vainillas: Pasá cada porción de vainilla ligeramente por leche chocolatada o café para que se ablanden sin desarmarse. Si querés, podés sumar un chorrito de licor al líquido para un sabor más intenso. Armá el postre: Cubrí cada corazón de vainilla con una capa de la crema de queso y dulce de leche. Repetí y decorá: Repetí la operación armando varias capas y, al final, espolvoreá con cacao en polvo para un toque extra de sabor y estética. Listo para servir: Llevá a la heladera unos minutos, dejá que tome consistencia y ¡disfrutá!

Este postre no solo es fácil de hacer, sino que además ofrece la ventaja de no necesitar horno, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan sorprender sin complicarse demasiado en la cocina.

El resultado es un postre romántico, sencillo y delicioso, perfecto para compartir en pareja o con amigos en cualquier ocasión especial, aunque San Valentín sea la excusa ideal para hacerlo, tal como nos lo enseñó Jimena Monteverde.

