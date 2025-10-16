El tenso cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef: “Vos guita me diste”

En el último episodio de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío especial: recrear una receta que los transportara a los sabores de la niñez. Bajo la consigna “Hoy el desafío es volver a ser chicos”, Wanda Nara alentó a los concursantes a cocinar y compartir recuerdos de su infancia y su época escolar.

Caption

Entre risas y comentarios sobre la consigna, la conductora fue preguntando a cada uno cómo eran como alumnos. “Joaqui, ¿cómo eras de alumna?”, lanzó Wanda Nara, a lo que la participante respondió: “Siempre me saqué buenas notas, pero siempre me gustó reírme mucho”. Luego siguió con Emilia Attias, quien admitió: “prestaba atención porque me daba fiaca estudiar en casa”.

El clima de distensión se mantuvo hasta que llegó el turno de Luis Ventura, momento en el que el diálogo se volvió más picante y generó un intercambio que rápidamente captó la atención de todos.

El tenso cruce de Luis Ventura y Wanda Nara

Todo comenzó cuando Wanda Nara comentó si alguien quería cambiar de lugar para que Luis Ventura no estuviera adelante. Ante el comentario y fiel a su filosa personalidad, el periodista respondió: “Yo no quiero cambiar, pero quiero decir... yo nunca me echo a menos”.

En ese instante, Esteban Mirol intervino para sumar humor al momento y lanzó: “Yo tengo mi versión sobre Luis: quiere estar cerca tuyo”. La conductora, sorprendida, le siguió el juego y respondió: “¿Luis quiere estar cerca mío?”. Luis Ventura no tardó en responder y afirmó: “Sí, y guita me diste, así que...”. Ante ese comentario, Wanda respondió divertida: “Vos a mi también. Tenemos que hacer las cuentas con el contador a ver quién le dio más a quién”. Sin embargo, el final del encontronazo quedó en manos del experto en comunicación: “No, vos ganaste más, quedate ahí”.

Luis Ventura

El intercambio, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, mostrando el costado más espontáneo y descontracturado de los participantes en esta nueva edición del MasterChef Celebrity