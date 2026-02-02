Thiago Medina reveló el sueño que tuvo cuando estuvo en coma por el accidente: “Me fui al cielo”

A la distancia de varios meses de aquel fuerte accidente en moto que lo mantuvo hospitalizado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina decidió compartir públicamente lo que vivió durante el período más crítico de su recuperación y, sobre todo, lo que experimentó mientras se encontraba en coma.

El joven, que pasó más de 21 días inconsciente de los 45 que estuvo internado, contó que su mente lo llevó a lugares que hoy todavía conserva con una nitidez sorprendente. “Tuve muchos sueños, buenos y malos. Vi muchas cosas, sueños de muerte y cosas lindas”, relató con la voz cargada de emoción durante la transmisión.

Thiago Medina junto a sus hijas

El sueño que nunca olvidará: “Me fui al cielo”

Entre todas las imágenes que Thiago describió, una de las más impactantes fue la que lo llevó a hablar de una experiencia que todavía le genera un escalofrío. Según relató, durante uno de sus sueños, se vio en un espacio completamente blanco, rodeado de nubes, con una gran puerta frente a él y una persona parada a su lado.

Thiago tras su brutal accidente

La escena, casi cinematográfica, quedó grabada en su memoria: “Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco. Y una persona parada en la puerta”, contó el ex Gran Hermano con claridad. En ese momento, Thiago explicó que quiso avanzar hacia lo que percibió, pero la figura le decía: “Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver”. Al día siguiente, para su sorpresa y alivio, despertó.

Además de esa visión particular, Thiago describió cómo durante varios días sintió que estaba atrapado en un sueño continuo en el que intentaba salir sin éxito. “Después también pasó como que estaba en un sueño constante, le contaba a Dani, que es Daniela Celis, mi pareja”, explicó. Ella estuvo a su lado durante todo el proceso y fue quien luego le ayudó a entender lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista médico.

Según contó, su pareja le comunicó que esos sueños continuos y esa sensación de estar atascado se debían a que él intentaba despertarse con todas sus fuerzas, pero los médicos lo mantenían sedado para proteger su cuerpo, que todavía no estaba listo para despertarse por completo. “Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas”, relató.

Este detalle médico explica por qué su mente parecía estar atrapada entre la vigilia y el sueño, en un espacio indefinido donde las sensaciones parecían reales y contundentes.

Los sueños horribles que tuvo

Aunque el sueño del cielo fue el que más impacto causó, no fue el único que vivió. Thiago reconoció que también atravesó momentos oníricos mucho más oscuros, difíciles de verbalizar incluso ahora. “Y también tuve lindos sueños, aunque tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”, confesó.

Finalmente, Thiago Medina recordó cómo fue el momento en que despertó. Tras semanas de estar sedado e inconsciente, su primera imagen consciente fue la de un médico frente a él. “Al primero que vi fue al médico. Le pedí agua”, relató con una sonrisa tímida, un detalle simple que resume el enorme contraste entre lo vivenciado en coma y su regreso al mundo real.

