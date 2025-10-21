Desnutrición y problemas de visión: revelaron las secuelas que Thiago Medina tiene tras su accidente

Thiago Medina sufrió un terrible accidente en su moto, el 12 de septiembre, por la noche. Esto llevó a que estuviera un mes en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde le realizaron dos operaciones. Finalmente, el 17 de octubre obtuvo el alta médica y regresó a la casa que compartía con Daniela Celis y sus hijas gemelas, Aime y Laia. Sin embargo, aún presenta secuelas del suceso, por lo que deberá mantenerse en recuperación por al menos un mes más.

Thiago Medina y sus hijas

Las secuelas que Thiago Medina tiene tras su accidente

Thiago Medina se encuentra en recuperación, tras el terrible accidente en moto que sufrió en la noche del 12 de septiembre. El mismo lo llevó a tener que estar en terapia intensiva por un mes, y pasar por dos operaciones: la primera de emergencia en cuanto llegó; y una segunda cirugía para reparar fracturas en la parrilla costal. Lentamente, comenzó kinesiología dentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, al mismo tiempo que terapia psicológica. Finalmente, regresó a la casa que compartía con Daniela Celis, para terminar su recuperación junto a su expareja y sus dos hijas gemelas.

Thiago Medina, Daniela Celis y sus hijas

Daniela visitó Almorzando con Juana (eltrece) durante el Día de la Madre, y fue consultada sobre la actualidad del ex Gran Hermano. La conductora de Luzu TV reveló que aún tienen un mes más de recuperación, y que, si bien el panorama es mucho mejor a lo que se imaginaba, aún el joven presenta secuelas. “En primer lugar él está desnutrido porque perdió más de 20 kilos. Para que se den una idea, yo estoy enorme al lado de él”, explicó y sorprendió a los presentes y a los usuarios de las redes sociales, quienes habían visto muy pocas fotos de Medina.

Seguido a esto, expuso que, debido a los golpes y las operaciones, aún le falta fuerza en el cuerpo. “A él le pasan otras cosas, que son bravas también. Por ejemplo, tiene temblores en el cuerpo. Estamos tratando de que pueda volver a bañarse solo, a que se pueda poner una remera solo. Tiene que aprender a escribir de vuelta, tiene que enfocar otra vez porque ve borroso. Es algo que va día tras día pero no se va a quedar. Está con psicólogos también”, enumeró Celis.

A pesar de estas secuelas que aún lo mantienen en recuperación y lejos de las redes sociales y medios de comunicación, tanto Thiago Medina como Daniela Celis intentan volver a su rutina de trabajo y cuidado con las menores. Laia y Aime, las gemelas, fueron uno de los pilares por los que el ex Gran Hermano pidió volver a su casa, y que le dan fuerza todos los días para que pueda salir adelante. Por el momento, no volvieron a actualizar cómo se encuentra la causa por el accidente, pero todos sus seguidores no dudan en acompañarlo con mensajes de aliento.

A.E