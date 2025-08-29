De qué trata El club del crimen de los jueves, la nueva gran apuesta de Netflix

Este 28 de agosto Netflix lanzó el gran estreno del film El club del crimen de los jueves. Se trata de una nueva apuesta de la plataforma, al sumar una nueva propuesta para su catálogo. La película tiene un elenco estelar con el que el humor no falta. En sus primeras horas disponibles, ya dio mucho que hablar.

El elenco es considerado de lujo al contar con las acuaciones estelares de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie , y con participaciones de David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Tom Ellis, Richard E. Grant, entre otros

De qué trata El club del crimen de los jueves

En su amplio catálogo, ahora Netflix sumó a un film que promete ser un éxito: El club del crimen de los jueves. La historia se desarrolla en Cooper’s Chase, una comunidad de retiro tan lujosa como recóndita, y los protagonistas son cuatro jubilados carismáticos que deciden formar un grupo para investigar casos sin resolver, al mismo momento que pasan el tiempo armando rompecabezas.

Pero todos ellos tienen un largo recorrido en sus profesiones, cuyos conocimientos los posicionan en un lugar capaz de poder dar respuestas. Elizabeth es una exespía, Ron, exlíder sindical, Ibrahim, psiquiatra retirado y Joyce fue enfermera recién incorporada. Cada jueves buscan responder incógnitas luego de recibir información de una amiga de la expolicía. Allí pasan horas dialogando y sacando conclusiones sobre los hechos.

Sin embargo, este pasatiempo da un giro al momento que se ven rodeados por sospechosos episodios que se desencadenan a partir de un negocio inmobiliario que se quiere realizar en Coopers Chase. Aunque la investigación se pone en curso, este grupo no queda fuera. Este giro convierte lo que parecía un pasatiempo en una investigación real, en la que el club pone en juego su ingenio y experiencia para dar respuesta al misterio.

La película combina el humor con la seriedad que requiere la trama que tiene un giro que pocos esperan. El club del crimen de los jueves es una propuesta ideal que mezcla ternura, ingenio y misterio, con un elenco de renombre que además deja en evidencia que la vejez no escapa de la diversión. Una vez más, Netflix propone una especial historia que ya atrapó a miles de espectadores.