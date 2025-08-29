Las mejores películas con Sofía Carson en Netflix: ranking definitivo

Sofía Carson se ha convertido en una de las actrices más queridas de la actualidad. Nacida en Estados Unidos pero con raíces colombianas, comenzó su carrera en Disney Channel, en producciones como Descendientes. Con el tiempo -y gracias a su talento- la actriz ha crecido exponencialmente en la industria, participando en musicales, dramas y comedias románticas que forman parte del catálogo de Netflix.

Sofía Carson

A continuación repasamos las 4 películas protagonizadas por Sofía Carson y emitidas en Netflix que han mantenido a los usuarios pegados a las pantallas.

Mi año en Oxford (2025)

Este drama romántico de la plataforma de streaming, muestra a una Sofía Carson mucho más madura. En esta oportunidad, la actriz interpreta a una joven logra asistir a la Universidad de Oxford para estudiar un programa de literatura. Sin embargo, durante su estadía en el instituto, comienza una relación con un profesor que le deja desafíos mucho más difíciles que los académicos, sin duda, una producción que te hará emocionar hasta las lágrimas.

Mi lista de deseos (2025)

Hay películas que al tan solo verlas, te hacen replantear muchas cosas, y Mi lista de deseos, forma parte de ese grupo. En este drama, Sofía Carson da vida a una joven que luego de la muerte de su madre, descubre que para recibir la herencia, deberá cumplir la lista de deseos que escribió cuando tenía trece años. Lo que al principio parecía ser un juego lleno de nostalgia, termina siendo un viaje de redescubrimiento, reencuentro, perdones y amor que la hacen replantear el rumbo de su vida.

Equipaje de Mano (2024)

En este drama policial, Sofía Carson interpreta a la esposa de un intrépido guardia de seguridad. La trama transcurre en un aeropuerto, en donde un hombre recibe una contundente advertencia: si no ignora una maleta, la mujer que ama morirá. En el film, Carson se vuelve una pieza clave para poder conseguir el desenlace adecuado.

Corazones malheridos (2022)

Este es sin duda uno de los mejores trabajos de Sofia Carson en Netflix. En este drama romántico, la actriz interpreta a una cantautora que, tras enfrentar problemas económicos decide casarse con un Marine por conveniencia; sin embargo, el amor comienza a surgir entre ellos, complicando el acuerdo al que ambos habían llegado. Su papel en la producción fue altamente aclamado por la audiencia y terminó cambiando el rumbo de su carrera.

Estas producciones cinematográficas de Sofía Carson no solo reafirman su talento, sino también dejan en evidencia el porqué se ha convertido en una de las figuras más relevantes del catálogo de Netflix. Y es que su capacidad de transformarse y dar vida a papeles tan diferentes, son la prueba que su carrera va en ascenso.