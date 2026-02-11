Así está hoy Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Sergio Agüero y Sofía Calzetti sientes que la llegada de su hijita Olivia, en septiembre de 2024, iluminó sus vidas. La beba pasó a encarnar toda la feliciad que ansían para sus vidas tanto el exfutbolista como la influencer. Y así lo demuestran tambos padres en sus redes sociales, donde comparten los momentos más tiernos junto a su pequeña, quien ya tiene casi un año y medio de edad

El exfutbolista y una postal feliz feliz con Olivia, su hija de un año y medio.

Las tiernas palabras de Sofía Calzetti dedicadas a su hijita

“Que la vida nos encuentre siempre juntas recorriendo hijita hermosa”, posteó la influencer días atrás con fotos de un viaje familiar por Inglaterra con Olivia. El Kun, por su parte, había hecho lo mismo un día antes subiendo una tierna imagen con su beba en brazos y un emoji de corazón con la palabra “Oli”.

Sofía Calzetti se mostró embelesada con su niña en un viaje familiar a Inglaterra.

Para quienes conocen la intimidad de la pareja, Olivia es un sostén muy fuerte para conservar la integridad del vínculo. Por eso cuando a fines del año pasado surgieron rumores de crisis, todas esas especulaciones pronto se desvanecieron. El amor por Olivia, sin dudas, todo lo puede.