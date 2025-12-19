Sofía Calzetti rompió el silencio tras rumores de separación con el Kun Agüero

Sofía Calzetti y el Kun Agüero se robaron la atención mediática, cuando aseguraron de que ellos se habían separado por infidelidad. La pareja se mantuvo alejada de las redes sociales por un tiempo, compartiendo un poco de contenido sobre su hija Olivia. Esto generó que los usuarios comenzaran a preocuparse por su romance, hasta que finalmente decidieron romper el silencio. Fue Sofía la que compartió un posteo de su mes, dejando en claro cuál era su situación sentimental.

Hace unas semanas, en “Mitre Live”, Juan Etchegoyen fue le primero en dejar entrever una crisis que estarían atravesando Sofía Calzetti y el Kun Agüero. Según aseguró, se trataría de una infidelidad por parte del exfutbolista, y la noticia recorrió los diferentes portales de noticias. Si bien en Puro Show (eltrece), se contactaron con la influencer y ella habría desmentido la información, en sus cuentas personales de Instagram no había ninguna actualización de ambos.

Es por eso que los rumores los siguieron atravesando con el correr de los días. Finalmente, fue Calzetti la que se agotó de los dichos de los usuarios y compartió un contundente y familiar posteo en su cuenta de Instagram. Con la descripción de "diciembre", compartió las mejores fotos de una escapada por el sur de la Argentina, donde incluso reflexionó sobre su vida. "A veces se nos olvida que estamos viviendo momentos que antes eran sueños", fue la frase que acompañó a las postales, y con la que dejó en claro que todo estaba bien entre ellos.

Olivia, la protagonista del diciembre de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Muchos usuarios tomaron el posteo de Sofía Calzetti como una forma de dejar en claro que la relación con el Kun Agüero se encontraba bien. Sin embargo, otros notaron que, en su mayoría, las postales se trataban de fotos de Olivia, la hija en común de ambos, y de la pequeña junto a su mamá. Eso la convirtió en la protagonista de su vida, y en el vínculo que los une en todo momento, ya sea cuando los rodean las polémicas como la felicidad.

Los rumores de infidelidad y separación de Sofía Calzetti y el Kun Agüero fueron desmentidos por la propia influencer, a través de conversaciones con periodistas y en posteos en sus redes sociales. Ellos decidieron mantenerse alejados de las polémicas y se refugiaron en su familia y las vacaciones que decidieron vivir. Los usuarios no tardaron en dar sus opiniones alrededor de la pareja, y de crear un debate sobre si las noticias eran reales.

