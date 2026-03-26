Sofía Calzetti se sinceró sobre Olivia, su hija con el Kun Agüero: "El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

Sofía Calzetti es una referente del estilo moderno y comfy chic que se posiciona cada vez más en el mundo empresarial con su firma de deportiva. En esta oportunidad, la joven llamó la atención al compartir una dulce publicación con su hija Olivia, fruto de su amor con el Kun Agüero, y profundizar sobre "el éxito como padres".

El mensaje especial de Sofía Calzetti para su hija Olivia

Sofía Calzetti volvió a conquistar a sus seguidores con un posteo cargado de ternura. En las últimas horas, la influencer compartió una serie de imágenes en blanco y negro junto a su hija Olivia, la niña de un año que tuvo con su pareja Sergio "Kun" Agüero, y rápidamente generó una ola de reacciones por parte de sus miles de seguidores.

En las fotos que subió a su cuenta de Instagram, se las puede ver muy unidas, en un abrazo íntimo que refleja la conexión madre e hija. Sofía Calzetti posó con un blazer informal y su cabello suelto con ondas suaves. Olivia, por su parte, se mostró con un peinado recogido y un look total black. La joven sonríe a cámara mientras que su pequeña mira hacia un costado. La elección del blanco y negro le aporta un aire artístico y atemporal a las postales, que no tardaron en llenarse de “likes" y halagos.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

Además de las fotografías, lo que más llamó la atención fue el profundo mensaje que acompañó el posteo. “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan. Leí esta frase y quedó grabada en mí”, comenzó escribiendo Sofía Calzetti. Luego, abrió su corazón y reflexionó sobre el vínculo que busca construir con su hija Olivia: “Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo… un café, una charla, un consejo, un viaje… y que ese vínculo que construimos todos los días sea siempre un lugar al que quieras volver”.

El texto, cargado de sensibilidad y acompañado por un emoji de corazón, dejó en evidencia su mirada sobre la maternidad y conectó enseguida con los usuarios de la red social. Tanto es así que celebraron sus emotivas palabras y las tiernas postales. "Que así sea Sofi querida", "Qué lindas", "Y así será porque sos una gran mamá", "Lo estás haciendo increíble", "Hermosas", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

Los detalles que sorprendieron a los seguidores de Sofía Calzetti

Si bien en su mensaje reflexionó sobre el rol de los padres y el valor del vínculo familiar, lo cierto es que Sofía Calzetti eligió mostrarse sola junto a su hija Olivia. La ausencia de Sergio '"Kun" Agüero en las fotos llamó mucho la atención ya que desde hace meses ambos enfrentan rumores de separación. De hecho, desde hace un tiempo no se muestran juntos, lo que alimenta aún más las versiones. En diciembre pasado dejaron en claro que su relación amorosa sigue pero desde entonces no volvieron a dar señales de su situación sentimental.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Este detalle no pasó inadvertido para las personas que siguen el contenido beauty y fashionista de Sofía Calzetti, quienes además destacaron el gran parecido entre madre e hija. “No pueden ser tan iguales”, "Se parece mucho a vos", "Es igual a la mamá", "Dos gotas de agua", comentaron al respecto.

De esta manera, Sofía Calzetti se sinceró sobre Olivia, su hija con el Kun Agüero, y aseguró que "el éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”. Entre dulzura, reflexión y complicidad, la empresaria volvió a dejar en claro la fuerte conexión que construye día a día con su primogénita.