El tierno e impensado pedido de Anita García Moritán a su papá: "No me da miedo"

Anita García Moritán sigue derritiendo de amor y de ternura a todos en la web. Su inocencia y estilismo llevaron a la hija de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán a consagrarse una mini celebrity en redes sociales. Sin embargo, al parecer este fin de semana habría puesto toda su espontaneidad a flor de piel generando un gran acuerdo con su padre. Esta vez, un divertido intercambio con su padre dejó en evidencia su inocencia, pero también su ingenio.

La charla profunda de Anita García Moritán con su papá

En un video publicado en la cuenta personal de Instagram del economista, Anita García Moritán aparece conversando con su papá en una situación tan doméstica como cotidiana que terminó provocando diversas reacciones en sus seguidores. En la grabación, él le explica que debe salir por unos minutos y que ella se quedará sola en la casa.

Roberto García Moritán y Anita García Moritán | Instagram

Lejos de mostrarse preocupada, la niña respondió con total tranquilidad que permanecería en el living mirando dibujos animados, lo que sorprendió a su padre. En el clip se puede escuchar el diálogo entre ambos." Papá tiene que salir y te vas a quedar sola en la casa". "Ok", respondió ella. "¡¿Entonces qué vas a hacer?", exclamó el financista. "Me quedo en el living viendo dibujos".

La conversación continuó con un tono entre serio, pero también lleno de humor. Roberto García Moritán intentó poner límites tras notar que la habitación de la niña estaba completamente desordenada. Al parecer, durante su estadía en la casa ella había generado bastante caos, no solo en su cuarto sino también en otros espacios del hogar. "Vos hacés mucho lío cuando papá está en la casa", le recriminó, al mismo tiempo que añadió: Ante esa situación, el empresario decidió plantearle una especie de “lección” para que reflexionara sobre su comportamiento.

Entre bromas, insinuó que podría dejarla sola por unos minutos para ver si realmente se portaba bien. Sin embargo, lejos de ponerse nerviosa, la pequeña mantuvo su postura con una seguridad que sorprendió incluso a su padre. "¿Cómo hago para saber que te vas a portar bien si papá sale?". "Yo me voy a quedar en el living", respondió con seguridad la nena. "¿Y no te da miedo quedarte sola?", insistió. "No tengo miedo", afirmó ella con total convicción. "Vas a llenar la casa de amigos?", bromeó Roberto. "¿Cómo voy a invitar a casa si no tengo teléfono? Me voy a quedar tranquila viendo los dibujos", insistió la pequeña.

Roberto García Moritán y Anita García Moritán | Instagram

Anita García Moritán resolvió sola el tema del almuerzo

Durante este divertido intercambio, también surgió la cuestión de la comida. Cuando Roberto le preguntó a Anita García Moritán qué haría de comer para alimentarse mientras él no estuviera, la niña respondió con una lógica tan simple como divertida: explicó que no podía pedir delivery porque no tenía teléfono y que tampoco sabía cocinar. "No voy a comer nada que no sea sano, sólo frutas. Voy a agarrar uvas y me las como", prometió.

Pero la escena tuvo otro momento que provocó risas. Cuando su padre insistió con el desorden de su habitación, la niña respondió con picardía que su cuarto ya estaba desordenado desde hacía tiempo, sugiriendo que el “castigo” llegaba tarde: "Si mi cuarto ya está desordenado desde hace mucho tiempo. Entonces venís vos y me castigás, pero ya estaba desordenado". Esa respuesta, sumada a su expresión traviesa, terminó generando carcajadas en el dirigente que no pudo contener el sckech.

La charla terminó con una frase divertida del empresario, quien bromeó diciendo que “algo muy sospechoso está pasando". Mientras tanto, Anita García Moritán lo miraba con una sonrisa pícara, dejando en claro que, a pesar del reto, su personalidad espontánea y su ternura sigue conquistando a todos en redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar y los cibernautas resaltaron el increíble parecido físico con su mamá, junto a los razonamientos y soluciones lógicas pese a su corta edad.

NB