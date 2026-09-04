El divertido ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en su show en México: "¡Amor falta poco!"

Tini Stoessel regresó a los escenarios con un show en México donde hizo mención a su boda con Rodrigo De Paul. Además, la cantautora reveló que su novio se encontraba presente y protagonizó un divertido ida y vuelta con su prometido.

En pleno show y vestida de novia, Tini Stoessel habló de su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel retomó su gira internacional Futttura con un esperado show en Guadalajara, México, después de quedar en el centro de la escena por el conflicto familiar y profesional que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años fue su manager. En medio de este momento de cambios, la cantante se mostró más firme que nunca, acompañada por su equipo, sus fanáticos y, especialmente, por su pareja, Rodrigo De Paul, quien viajó para verla sobre el escenario.

La noche también tuvo un capítulo especialmente romántico. Durante el espectáculo, Tini Stoessel apareció con un vestido blanco de novia, de estética dramática y moderna, un guiño que no pasó inadvertido teniendo en cuenta que acaba de confirmar públicamente su compromiso con el futbolista. Cabe recordar que la artista había anunciado en agosto pasado que se casará con Rodrigo De Paul y hasta mostró en redes sociales el comienzo de los preparativos durante un viaje a París.

Al ver que Rodrigo De Paul se encontraba entre el público, Tini Stoessel no pudo contener la emoción y protagonizó un particular momento. Mirándolo desde lejos, la estrella pop le dijo: “¡Amor, falta poco!”, en clara referencia al casamiento que los espera. Inmediatamente después, reconoció: “Ay, ya me emocioné”, mientras el futbolista la observaba desde la platea con una sonrisa.

Qué se sabe hasta ahora de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejó de ser un rumor el mes pasado cuando la intérprete de Cupido confirmó que se casa con el jugador. Mediante un video donde mostró su anillo de compromiso, expresó emocionada: “Me caso”. Además, reveló que ya comenzó a trabajar en su vestido de novia y viajó a Francia para conocer el diseño que llevará ese gran día.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Sobre la fecha, distintos medios señalaron el 18 de diciembre de 2026 y confirmaron que la celebración será en la lujosa estancia Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, estas informaciones no fueron confirmadas por la pareja por el momento. Lo que sí ya se sabe por la propia Tini Stoessel es que los preparativos del casamiento ya están en marcha.

De esta manera, el divertido ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul durante su show en México no pasó desapercibido en las redes sociales. Tanto es así que el video comenzó a circular minutos después y se volvió viral. "¡Amor falta poco!", gritó la cantante mientras miraba a su novio en la platea.