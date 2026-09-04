Santi Maratea se refirió al rumor de romance con Tini Stoessel: “Es muy dulce”

Si hay una artista que se encuentra en boca de todos en las últimas semanas, ella es Tini Stoessel. La cantante y artista más influyentes de la música pop en la Argentina y a nivel internacional es protagonista de un complejo escándalo familiar y financiero vinculado a una auditoría sobre el manejo de su patrimonio, el cual estuvo históricamente administrado por su padre, Alejandro Stoessel. Este delicado momento es punto de debate de los periodistas y de algunas de las celebridades que llegaron a conocerla. Es así como apareció Santi Maratea, el influencer con el que tuvo unos rumores románticos hace algunos años. En una entrevista, el joven fue consultado por su relación con Tini, y no dudó en dar su perspectiva de los hechos.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul, Santi Maratea

Las palabras de Santi Maratea por los rumores de romance con Tini Stoessel

Corría el año 2021, y la pospandemia sorprendió a todos con unos rumores que vincularon sentimentalmente a una estrella del pop con un influencer. Según se había dado a conocer en LAM (América) , el acercamiento amoroso entre Santi Maratea y Tini Stoessel se produjo específicamente durante los meses del regreso a la normalidad, tras la pandemia del COVID 19. En ese periodo de transición social, ambas celebridades disfrutaban de picos muy altos de popularidad en sus respectivas carreras.

Lejos de las cámaras y de la intensa exposición mediática que habitualmente rodea a la cantante, los jóvenes lograron construir un vínculo secreto y sumamente privado. El amorío, caracterizado por los periodistas de la farándula como un fugaz touch and go que se extendió por solo unos meses, nunca tomó estado público en su momento debido a un estricto pacto de confidencialidad mutua. Para evitar ser descubiertos por los paparazzi, la pareja dependía por completo de su entorno más cercano de confianza. El nexo principal provino de un grupo de amigos en común de San Isidro, quienes organizaban de manera estratégica reuniones íntimas y previas privadas exclusivas para facilitar los encuentros afectivos entre los dos.

Este romance no fue más allá, y los rumores quedaron entre sus seguidores y los medios. Finalmente, en el 2026, y en su paso por Mano a mano con Luis Novaresio, Maratea se pronunció por el viejo rumor que lo vinculó sentimentalmente con la cantante. Ante las consultas del conductor, el influencer respondió con humor: “No estoy con Tini. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor”. El periodista insistió con el tema y el influencer respondió que indirectamente que no, acompañado de una sonrisa. “No pasó ni volverá a ocurrir”, lanzó Novaresio a modo de broma, mientras que Maratea contestó utilizando exactamente las mismas palabras. “No sé… fue hace mucho tiempo. No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021”, cerró Maratea generando más dudas que respuestas.

Santi Maratea opinió de la guerra de Tini Stoessel y sus padres

La realidad de Tini Stoessel está lejana a rumores de romance y escándalos de la índole. La cantante se enfrenta a una guerra contra su familia, que quebró por completo la paz de su entorno íntimo. Tras poner fin a la representación artística de su padre, Alejandro Stoessel, quien manejó su carrera durante 15 años, la estrella pop solicitó una exhaustiva auditoría financiera. Los resultados del informe desataron un verdadero escándalo: descubrió que no posee propiedades a su nombre y que los millonarios derechos económicos de sus contratos y de su marca Tini están bajo el control absoluto de sociedades administradas por su progenitor.

La situación llegó a un punto tan límite y doloroso que la intérprete decidió mantener contacto cero y bloquear de sus comunicaciones tanto a su padre como a su madre, Mariana Muzlera. Mientras su familia evalúa reclamar judicialmente hasta el cincuenta por ciento de sus bienes bajo el argumento de haber construido la marca, la artista se refugia en sus seres queridos y los medios de comunicación no dudan en exponer esto. En este contexto, y en la misma charla que tuvo con Luis Novaresio, Santi Maratea decidió empatizar con la cantante con la que tuvo un rumor, y lanzó tajante: “Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”.

Tini Stoessel, Santi Maratea

Mientras Santi Maratea se refirió al rumor de romance con Tini Stoessel, y dejó más dudas que respuestas, la cantante sigue con su gira de Futttura, convencida de su postura. Sobre el escenario, dejó en claro ante la prensa internacional que no está loca, que ahora tiene las cosas más claras y que se encuentra acompañada de su equipo, sus amigos y el amor de su vida, dejando de lado a su familia más cercana.

A.E