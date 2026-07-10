La verdadera razón por la que la familia Messi-Roccuzzo y los Beckham son inseparables

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo demuestran su acompañamiento y su amor en el mundo futbolístico y la industria de la moda. Desde su unión en Rosario hasta sus diversas mudanzas alrededor del mundo, se mantienen unidos y crean una familia basada en los valores del bajo perfil, el perseguir sus sueños y dejarse acompañar por sus seres queridos. Victoria y David Beckham marcaron un paso por el mundo de élite, rodeándose de importantes celebridades, imponiendo sus pasiones y haciendo que su apellido tenga un peso especial en todo el mundo.

Si bien ambas parejas son conocidas por separados, juntos crearon uno de los vínculos más glamorosos y, sorprendentemente, genuinos de los últimos tiempos. La unión entre el clan Messi-Roccuzzo y la familia Beckham comenzó como una ambiciosa estrategia comercial y se convirtió en una estrecha relación que trasciende las fronteras de los palcos VIP y los contratos comerciales. Pensar que el comienzo de esta amistad llegó junto a Lionel, cuando desembarcó en Miami y comenzó su carrera en el Inter.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Victoria Beckham, David Beckham

El comienzo de la amistad Messi-Roccuzzo y los Beckham: la bienvenida a Miami y los eventos compartidos

Casi como una historia de amor, el flechazo que comenzó la amistad entre los Messi-Roccuzzo y los Beckham ocurrió en el ámbito futbolístico, y por el talento de Lionel Messi. Los meses previos al anuncio oficial del fichaje por el Inter Miami CF, en julio de 2023, hicieron que David Beckham, copropietario de la franquicia y quien había pasado años cortejando al astro argentino, pudiera darle la bienvenida de la manera más lujosa y le abriera las puertas a la familia a un nuevo intercambio cultural.

La realidad era que la llegada de la familia argentina a la península de Florida significaba para Antonela Roccuzzo y los niños dejar Europa, el continente que les había permitido forjar sus primeros vínculos. Conscientes de esto, David y Victoria Beckham se propusieron ser los anfitriones perfectos para facilitar la transición de la pareja y organizaron un megaevento bajo la tormenta en el DRV PNK Stadium, para que el clan se sintiera parte de esta nueva vida. Esto abrió una serie de encuentros privados diseñados para hacer sentir a los recién llegados como en casa, que fueron desde exclusivas veladas en prestigiosos restaurantes hasta postales que se volvieron furor en redes sociales.

La complicidad que comenzó a surgir entre los cuatro, y que fue creciendo por el interés de las mujeres en la industria de la moda, y de los hombres en el fútbol, unió la idiosincrasia rosarina con la sofisticación británica, en un epicentro de atención internacional, y dio comienzo de esta fascinante amistad que se mantiene en la actualidad.

Lionel Messi, David Beckham

El fútbol y la moda: las pasiones cruzadas de Messi-Roccuzzo y los Beckham

Además de que los Messi-Roccuzzo y los Beckham son inseparables para salidas de parejas, también lograron encontrar pasiones cruzadas que formaron pequeños círculos de amistad entre ellos. Como todas las celebridades de este mundo, en el detrás de las cámaras y los flashes de los paparazzi, el fútbol y la moda actúan como las grandes pasiones entrelazaron la rutina de ambas parejas. Lionel Messi y David Beckham se encontraron en ellos una hermandad conectada con el Inter Miami y su pasión por el deporte; mientras que Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham se unieron como diseñadora y modelo principal de grandes firmas de lujo.

El fútbol es una gran conexión entre leyendas. Hay algo obvio en los dos hombres: el trabajo los une pero también el entendimiento de la presión, la gloria y el desgaste de la alta competencia. Ambos compartieron momentos históricos, como la consagración en la Leagues Cup, donde se los vio fundidos en un emotivo abrazo en el campo de juego. Esta admiración no solo se ve en gestos, sino también en dichos públicos, como cuando Beckham declaró que ver jugar a Messi le genera una emoción inigualable y que es el mejor de la historia.

En un sentido más cultural, las mujeres de la familia construyeron su vínculo a través de la industria de la indumentaria y las tendencias. Victoria Beckham, consagrada como una de las diseñadoras más influyentes y respetadas de la alta costura británica, encontró en Antonela Roccuzzo a una aliada excepcional y una embajadora de lujo para su firma homónima. Es habitual verlas en eventos sofisticados de la marca, compartiendo importantes momentos con la otra y luciendo un estilo elegante pero inspirado en la figura y el estilo de su amiga. Sin embargo, no solo los padres crearon un vínculo, sino que sus hijos fueron herederos de la misma talla.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Victoria Beckham, David Beckham

La relación entre los hijos Messi-Roccuzzo y los Beckham

Es de público conocimeinto que los herederos de los Beckham, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven, son notablemente mayores que la descendencia de los rosarinos, Thiago, Mateo y Ciro Messi, pero lejos de generar un distanciamiento, encontraron una manera de hacer más fuerte el vínculo de sus padres a través de pasiones compartidas y crianzas bajo el ojo público. En algunas de las reuniones, sobre todo alrededor de partidos del Inter Miami, se pudo ver que las dinámicas familiares se acoplaron de manera natural y generaron vínculos unidos.

Un ejemplo claro es entre Cruz Beckham, apasionado por el deporte y la música, y Romeo, quien intentó seguir los pasos de su padre en el balompié, con los tres hijos de Lionel y Antonela. En diversos momentos, demostraron su profunda admiración por el capitán de la Selección Argentina, compartiendo momentos en los entrenamientos y vestuarios del club de Florida, y compartiendo partidos con Thiago, Mateo y Ciro, bajo la atenta mirada de David desde el palco presidencial.

La familia Messi-Roccuzzo y los Beckham

El gesto más claro que selló el vínculo entre los Messi-Roccuzzo y los Beckham fue en una reunión que tuvieron la noche del viernes 28 de julio del 2023. “La cena perfecta, familia”, fue lo que escribió Beckham en sus redes, cuando compartió las postales con sus amigos; mientras que su esposa mandó “besos” a la “familia” en general. Esto marcó el sentimiento que los británicos tienen por los rosarinos, y varias fueron las razones que hicieron del vinculo algo inseparable.

A.E