La respuesta de Dai Fernández a las declaraciones de Nico Vázquez que confirmaron su relación: "Nos queremos mucho"

El supuesto romance de Nico Vázquez y Dai Fernández es de las últimas tendencias en las redes sociales medios de comunicación, y los usuarios no dudan en dar sus opiniones al respecto. Tras separarse de sus parejas, los actores comenzaron a protagonizar rumores de romance que los colocó en la mirada mediática, y toco pareció crecer, luego de una posible confirmación. Ninguno de los dos se quedó callado a los comentarios, y la artista dejó en claro su relación.

Nico Vázquez, Dai Fernández

Tras las declaraciones de Nico Vázquez, Dai Fernández dio una contundente respuesta: "Nos queremos mucho"

En los últimos días, los medios de comunicación aseguraron que un romance había surgido en el mundo del teatro, luego de una dura separación. Nico Vázquez y Dai Fernández habrían comenzado un amor, y en las próximas semanas lo estarían confirmando. Rápidamente, los usuarios y fanáticos de la farándula se pronunciaron, pidiendo la palabra de los protagonistas, que no tardó en llegar. El primero en hablar fue el actor, y la actriz no dudó en responderle.

Nico Vázquez, Dai Fernández

En Infama (América TV), Vázquez sentenció: “Es algo que no tiene título lo nuestro porque es algo de hace días. Por qué voy a tener que estar diciendo algo que no tengo que confirmar. Lo digo bien esto para que quede en claro para este canal y para todos los programas que me lo preguntaron, blanquear no tengo que blanquear nada, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. '¿Estás de novio con Dai?, ¡No!'. Esa es la realidad que yo podría contarte”. Sin embargo, sus dichos dieron de qué hablar, dado que aseguró que había una relación. Rápidamente, y en el mismo canal, Fernández dio su punto de vista.

Entre chistes con la movilera, aseguró que no se acostumbraba a la constante pregunta de los periodistas sobre su vida privada. "Es muy nuevo todo para mí. Estoy disfrutando y quiero poner el foco acá", expresó. Sin embargo, ante la consulta de su relación con Nico Vázquez, como el actor, fue tajante y desmintió un romance, pero no descartó algo a futuro. "Nos queremos mucho, y ya hablamos. No hay nada para blanquear. Por ahora, no hay nada para confirmar. Esperemos", cerró la artista.

Si bien sus declaraciones confirman que no hay romance entre ambos, los usuarios de las redes sociales no tardan en destacar su extraño comienzo en esta relación de amistad y sus palabras que dejan la puerta abierta para el futuro. Dai Fernández y Nico Vázquez están en el ojo de la tormenta mediática, tras haber sido foco de un posible romance entre ambos. Entre dichos y fotografías que dan a la duda, los artistas no solo disfrutan de la atención de Rocky, la obra, sino que también lidian con los medios de comunicación.

A.E