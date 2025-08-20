Tania González, la supuesta amante de Martín Demichelis, apuntó contra River: "Me obligaron a irme de vacaciones y no fui la única"

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson destapó una lista de infidelidades que sorprendió a los usuarios de las redes sociales. Muchos medios de comunicación apuntaron a que el exdirector técnico de River Plate había estado con muchas mujeres, a lo largo de su relación con la modelo. En A la Tarde (América), apareció Tania González y afirmó que ella era una de las supuestas amantes que estuvo con Demichelis. Con el correr del tiempo, más detalles fueron saliendo a la luz y la propia mujer reveló una actitud del club contra ella que dejó impactados a muchos.

Martín Demichelis fue señalado por los medios de comunicación como infiel durante su relación con Evangelina Anderson. Muchos periodistas apuntaron sobre diversas oportunidades en las que el ex DT habría estado con otras mujeres. En este contexto, Tania González Ledesma se hizo conocida al salir y asegurar que ella era una de las supuestas amantes, ya que lo conoció durante un viaje en avión que él realizó por su trabajo futbolístico. Fue así que apuntó contra River Plate, frente a una actitud que tuvo el club cuando se dio a conocer la infidelidad.

En Pasó en América (América), la supuesta tercera en discordia detalló que ellos eran una historia del pasado y aseguró de que no era "amante". "Él estaba separado de Evangelina, no estaba divorciado. En una pareja de 18 años es raro que en esa familia no se haya hablado de algún cuerno", aclaró en el vivo. De esta manera, explicó que, cuando lo conoció en ese viaje en avión, le pidió su prontuario, para confirmar de que estuviera soltero, ya que solo sabía que era parte del club.

De esta manera, expuso que ella no estaba enterada de su relación con Evangelina Anderson, por lo que no se considera una amante. Fue así que reveló que fue "silenciada" por River Plate, para no generarle disturbios al entonces director técnico. "Salgo a contarlo porque salió mi nombre en todos lados y no tuve la posibilidad de decir 'no es tan así'. Me tuve que callar por un montón de motivos. No me dejó el club, ni él", sentenció. Y cerró: "Me obligaron a irme de vacaciones. Desde el club, el apaga incendio me dijo 'el rumor se está haciendo fuerte, te tenés que ir de vacaciones'".

Finalmente, aseguró de que no era la primera ni la única de las mujeres que habían estado con Martín Demichelis, confirmando que la lista de infidelidades es más de lo que los usuarios esperaban. Las redes sociales no dejaron pasar este momento, sumando a la separación del DT y Evangelina Anderson a los escándalos que ocurren en los últimos días. Por el momento, ninguno de los dos dijeron algo al respecto, y solo fue Tania la que se pronunció frente a los medios de comunicación.

