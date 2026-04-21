Topa se hizo un retoque estético en su rostro y sorprendió con el resultado: el antes y después

Diego Topa vuelve a estar en el centro de la escena tras la polémica que protagonizó en OLGA. En esta oportunidad, una decisión del conductor infantil hizo que los usuarios de las redes pusieran foco en él y principalmente en su rostro ya que según notaron tendría un retoque estético en su rostro.

El inesperado motivo por el que Diego Topa dio que hablar

Diego Topa llamó la atención nuevamente pero en esta oportunidad por un motivo diferente: su apariencia. Todo comenzó a partir de un posteo de una médica especializada en estética, quien difundió una imagen comparativa del “antes y después” del animador, sugiriendo que se habría realizado algún retoque facial.

Si bien no se especificó qué procedimiento podría haberse hecho, la publicación alcanzó para que el tema explotara en X (ex Twitter), donde rápidamente se multiplicaron los comentarios y opiniones tanto a favor como en contra. De hecho, muchos usuarios coincidieron que se aplico bótox para desvanecer las pequeñas arrugas de la frente y el entrecejo.

El antes y después de Diego Topa

“¿Cómo que Topa se puso bótox? Murieron todas las hadas”, escribió un usuario. Otros sumaron su postura al respecto con mensajes ingeniosos: “Topa, no pasa nada, te seguimos bancando”, "Hasta Topa se pone bótox y yo no, lpm”, o “¿Soy yo o se parece a Ángel de Brito?”.

También aparecieron posteos donde bancaron la decisión de Diego Topa: “Muy joven para eso”, “Trabaja con chicos, no puede verse tan avejentado”, “Hay gente que usa bótox por salud”. Lo cierto es que las imágenes generaron un fuerte revuelo en la red social. Tanto es así que a las pocas horas, la médica Johanna Furlan Graf decidió borrar su publicación. Aunque no se sabe si fue por la repercusión que se generó o por decisión del propio presentador.

Diego Topa

Qué es el bótox, lo que se habría aplicado Diego Topa en su rostro

El bótox es un tratamiento estético no invasivo que se utiliza para relajar los músculos faciales y atenuar líneas de expresión, especialmente en zonas como la frente o el entrecejo. Su efecto suele dar como resultado un aspecto más descansado y terso, sin necesidad de recurrir a una cirugía.

Diego Topa

En las imágenes que circularon en Instagram, se lo ve a Diego Topa con rasgos más distendidos y una piel visiblemente más lisa, lo que alimentó aún más las especulaciones. Más allá de las opiniones cruzadas, las fotos no pasaron desapercibidas y volvieron a instalar su nombre en tendencia. Por el momento, respetó su perfil bajo y no hizo declaraciones sobre el tema. De esta manera, el artista se hizo un retoque estético en su rostro y sorprendió con el resultado.