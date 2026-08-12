Toscana Garfunkel presentó a su primera hija, Riviera: "Nos alegra la vida"

En un verano neoyorquino cargado de emociones, Toscana Garfunkel (32) y su esposo, el matemático británico y financista Xander Alari-Williams (33), celebran la llegada de su primera hija, Riviera.

Así fue el primer paseo de Rivera, la hija de Toscana Garfunkel

El nacimiento marcó un antes y un después en la vida de la pareja que se conoció por redes sociales y selló su amor en 2021. “El 8 de julio llegó Riviera para alegrarnos la vida”, confesó Tosky, la única hija de Rossella Della Giovampaola (62), pareja de Gustavo Yankelevich (76), quien ofició de padrino de su boda.

Toscana Garfunkel y Xander Alari-Williams con su beba, Rivera.

Ella heredó de su madre la pasión por la moda y el refinamiento, pero también construyó un camino académico sólido propio. Estudió Lenguas y Literaturas extranjeras en Milán, completó un máster en Literatura Comparada en Inglaterra para luego dedicarse a la antropología social. Xander, ex nadador y hoy dedicado a las finanzas, acompaña con orgullo esta nueva etapa.

Unidos por una historia cosmopolita que los llevó de Italia a Inglaterra y finalmente a Nueva York, ambos viven con intensidad la llegada de Rivera, símbolo de un amor que se consolidó entre viajes, proyectos y sueños compartidos.

Toscana Garfunkel y su hija en Nueva York.

Toscana disfruta ahora de la maternidad con la misma pasión con la que abrazó sus estudios y su vida cultural. El día soleado invitó a la pareja a dar un paseo con la niña: “Primeras salidas en familia”, expresó.

La pequeña Riviera se convierte así en el centro de un hogar que combina tradición y modernidad, raíces europeas y presente americano. Una nueva generación que promete continuar con el legado de elegancia y sensibilidad que la caracteriza.