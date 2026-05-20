Tras las fuertes críticas, Martin Cirio hará una remodelación deco en su nueva casa

Desde que Martín Cirio comenzó su carrera como influencer, su imagen y sus frases icónicas se transformaron en una fuente de interés de miles de usuarios. A diario, el streamer comparte algunos detalles de su vida privada, inclusive, la nueva deco que realizó en su hogar ubicado en el barrio de Belgrano tras la radical remodelación. Pero, al parecer, por el constante hateo que recibió en X (ex Twitter), decidió dar marcha a trás con la ambientación pensada.

Martín Cirio, víctima de la inteligencia artificial

En las últimas horas, Martín Cirio presumió con sumo orgullo la remodelación de su casa. Dejando atrás el estilo clásico y minimalista, el comunicador desplegó una deco moderno industrial, con ambientes integrados y luminosos. Este cambio incluyó la fusión integral de la cocina con el comedor, el living y la sala de estar; todos ellos, bajo una misma línea estética, mientras que colocó imponentes ilustraciones en las paredes que generaron revuelo en las redes.

La casa de Martín Cirio en Belgrano | Captura de pantalla de Youtube

Luego de haber realizado el housetour para mostrarle a sus más de 1,6 millones de seguidores, un detalle en la decoración del interior de la vivienda fue criticada por sus seguidores. Según reveló el propio youtuber en las historias de 24 horas su cuenta personal de Instagram, los cuadros que ideó para colocar en las paredes no tuvieron el impacto que esperaba.

El creador de contenido había diseñado él mismo -bajo las estrictas indicaciones a la inteligencia artificial- una imagen para retratar las partes más emblemáticas de Buenos Aires. “Están bardeando estos cuadros en Twitter… O sea, sí ya sé que están hechos con IA, pero yo pensé que quedaban bien, como que no se notaba tanto. Como que quedaba como un cuadro de un artista”, comenzó diciendo mientras con la cámara de su celular señalaba las obras en cuestión.

Uno de ellos, tenía graficado el Obelisco en frente de la Casa Rosada, situación que generó un gran revuelo en la web. “Yo le dije a la IA poneme las cosas más icónicas de argentina y me pusieron todo junto. Lo de Egipto, también. ¡No están las pirámides al lado de esto que no sé qué es! Lo mismo en India”, enumeró con vehemencia y visiblemente afectado por los comentarios negativos que recibió hacia su nueva residencia.

El drástico cambio de opinión de Martín Cirio

Martín Cirio encuentra en su audiencia digital un espacio de encuentro y reflexión. Ante estas severas críticas a su deco, no dudó en observar detenidamente cada uno de ellos hasta llegar a la conclusión de quitarlos y reemplazarlos por otros diseños más verídicos y de autor, sin la intervención de la tecnología de avanzada.

“Los voy a cambiar, pero no sé qué carajos voy a poner”, remarcó. En este marco, se animó a esbozar una posibilidad: “Voy a poner cuatro artistas míos favoritos, tipo: Britney, Cristina (Aguilera), Anastasia y Gloria Trevi”. Algunos de los usuarios resaltaron la impronta Nerea -nada que ver- del influencer, sin embargo, las recurrentes opiniones sobre estas obras creadas con la IA hicieron que cambiara de opinión. Cabe destacar que se va a quedar con dos ejemplares ubicados sobre una cómoda que están ubicadas debajo del aire acondicionado, que nada tiene que ver con fotos hechas con computadoras inteligentes.

Cuadros que va a conservar Martín Cirio | Instagram

De esta manera, si bien sus fanáticos celebraron la remodelación del departamento en Belgrano de Martín Cirio, no les tembló el pulso para brindar sus impresiones respecto a las obras artísticas que colocó sobre las paredes. En paralelo, aunque el streamer se mostró un poco ofendido por las críticas que recibió, se tomó unos minutos para evaluar estas recomendaciones y decidió suplantar estos cuadros hechos con la IA por otras ilustraciones más naturales o por cuadros de autor manteniendo así su impronta personal.