Tras ganarle a la China Suárez en el rating, Wanda Nara le dijo adiós al escote tradicional y apuesta a la corbata como protagonista

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un doble motivo. Y es que, por un lado, celebró un contundente triunfo en el rating que la posicionó por encima de la China Suárez en una franja clave, reafirmando su vigencia y poder de convocatoria en televisión. Por el otro, acompañó ese logro con una decisión estética que no pasó desapercibida.

Lejos de recurrir al clásico escote que durante años fue una de sus marcas registradas, Wanda Nara eligió renovar su imagen con un estilismo más audaz y sofisticado. El detalle que captó todas las miradas fue la incorporación de la corbata como pieza central de su look, un gesto que no solo habla de moda, sino también de mensaje y posicionamiento.

Un estilismo que rompe con su sello clásico

En esta oportunidad, Wanda Nara apostó por un look que dialoga con códigos tradicionalmente masculinos, pero reinterpretados desde una estética glam y actual. La corbata, lejos de funcionar como un accesorio rígido, se integró de manera armónica al conjunto, aportando carácter y presencia sin perder sensualidad.

El outfit se completó con una camisa impecablemente estructurada y un blazer de líneas limpias, que reforzó la idea de poder y seguridad. El estilismo, sobrio pero impactante, marcó una clara distancia del recurso del escote pronunciado, demostrando que la conductora puede captar atención desde otros lugares, más vinculados a la actitud y al concepto.

La diferencia está en los accesorios

Más allá de la elección estética, la corbata funcionó como un símbolo. En un contexto donde el rating la volvió a colocar en la cima, Wanda Nara pareció comunicar, sin palabras, un cambio de narrativa: construcción de imagen desde el control y la estrategia.

El peinado prolijo y el maquillaje equilibrado acompañaron esta transformación, reforzando una impronta elegante y decidida. Así, Wanda Nara no solo celebró su triunfo televisivo, sino que también dejó en claro que sabe reinventarse y leer el clima del momento, convirtiendo cada aparición pública en una jugada calculada donde moda y mensaje van de la mano.