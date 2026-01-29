Lejos de los maquillajes y MasterChef Celebrity, así es el nuevo negocio de Wanda Nara

Wanda Nara supo construir una carrera mediática multifacética, que la llevó desde el modelaje y la televisión hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del espectáculo. Pero en el último tiempo, lejos de los sets de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) y de los lanzamientos de maquillaje que marcaron su faceta beauty, la empresaria decidió apostar por un nuevo desafío personal: el universo de las fragancias. Así nació su primer perfume, un proyecto que combina identidad, sensualidad y una fuerte impronta de empoderamiento.

Así es el nuevo negocio de Wanda Nara

Con un lanzamiento que tuvo lugar en diciembre pasado, Wanda Nara se metió de lleno en el mundo de la perfumería de autor. Leonessa no solo lleva su sello personal, sino que también busca transmitir un mensaje claro: confianza, valentía y carácter. La fragancia, presentada en un frasco de 100 ml con un valor de 60 mil pesos, se posiciona como un producto premium que apunta a un público que busca algo más que un aroma: una declaración de estilo.

Desde su concepción, su nuevo producto fue pensada como una fragancia intensa y envolvente, capaz de reflejar distintas facetas de la personalidad de la conductora de MasterChef Celebrity. Según indican en el sitio oficial de la empresaria, la propuesta olfativa se abre con notas altas vibrantes, donde el licor de cereza se combina con cítricos frescos, despertando los sentidos con una salida audaz y enérgica.

En el corazón del perfume aparece su carácter más distintivo: las almendras amargas aportan profundidad y se entrelazan con notas florales que generan una armonía cautivadora. Esta etapa de la fragancia representa la fuerza interior, la elegancia poderosa y el costado más sofisticado de la “leona”, una figura que Wanda adoptó como símbolo personal.

El nuevo negocio de Wanda Nara

Un perfume intenso y duradero

Por último, la madera y la vainilla de Madagascar se fusionan en el perfume para crear una estela cálida, sensual y persistente, que acompaña tanto de día como de noche. Esta combinación deja una impresión envolvente e inolvidable, pensada para mujeres que buscan marcar presencia sin necesidad de excesos.

Wanda Nara

Más allá de lo olfativo, el perfume de Wanda Nara se presenta como un emblema de empoderamiento y elegancia atemporal. Con este lanzamiento, la empresaria reafirma su perfil emprendedor y demuestra que, lejos de la televisión y los flashes, sigue ampliando su imperio personal con productos que llevan su identidad y su mensaje.