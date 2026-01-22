Wanda Nara reveló el número de teléfono de Mauro Icardi en su apuro por desmentirlo

Este miércoles 21 de enero volvió a encenderse el WandaGate. Tras las declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, el jugador trató de “mitómana” a la madre de sus hijas y realizó un extenso descargo en sus redes sociales donde le pedía que muestre “pruebas” de su contacto actual. La empresaria, ni lerda ni perezosa, tomó su teléfono celular, realizó capturas de las conversaciones entre ambos y las compartió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. No obstante, un detalle no pasó desapercibido: la mediática reveló el número de teléfono de su ex en el apuro por desmentirlo.

Wanda Nara Vs Mauro Icardi, de novela turca a culebrón

En las últimas horas, se generó un nuevo -y sorpresivo- round entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Visiblemente furioso por las declaraciones públicas de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), el delantero del Galatasaray provocó a su expareja mediante un duro descargo que realizó en sus redes sociales. En este marco, la mediática rubia que sigue al pie todas las repercusiones sobre su vida privada no dudó en confrontar al papá de Isabella y Francesca Icardi y dejó las evidencias del contacto que tiene con él.

Mauro Icardi y Wanda Nara | Instagram

Entre el apuro por la presión social y los nervios por mostrar de forma urgente todas las pruebas a su favor, deslizó el número de teléfono de Icardi. “WSN (Wanda Solange Nara) en el apuro de mostrar que tiene contacto con MI (Mauro Icardi) para desmentirlo no tapó el número de teléfono del jugador del Galatasaray”, anunció Gustavo Méndez en su perfil de la famosa red social de la camarita.

Para comprobarlo, el periodista remarcó la parte superior de las capturas realizadas donde estaba (mal)borrado el contacto del goleador argentino. En este contexto, habría utilizado una estrategia que habría funcionado como una jugada magistral.

El feroz posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara | Instagram

La estrategia de Wanda Nara para revelar el teléfono de Icardi

En un mundo digital donde se analiza en detalle cada acción, los actos de Wanda Nara no pasan desapercibido. En la primera captura, la presentadora de Telefe intentó borrar los detalles más íntimos de su contacto con Mauro Icardi. Es por esa razón, que tachó de manera desprolija información de dicho screenshot eliminando la última parte de los dígitos.

En la primera imagen, se ve como pixeló la terminación del teléfono de contacto. No obstante, en la segunda captura se ve cómo eliminó los primeros números. En conclusión, si se une la primera foto y la segunda, se obtiene el teléfono del futbolista, en un contragolpe presuntamente “involuntario” para desestabilizar a su segundo exmarido.

Chats de Wanda Nara con Mauro Icardi | Instagram

Así, Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a irrumpir en la agenda mediática con un enfrentamiento que no da tregua. Cuando parecía que todo estaba marchando con normalidad y calma, la popular expareja volvió a cobrar protagonismo en la prensa del corazón con un culebrón que sigue dando de qué hablar y que cada día suma nuevos capítulos.

