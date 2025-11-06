La infanta Sofía se alejó de las responsabilidades reales en el Palacio en España, para poder comenzar su nueva vida universitaria. Tras haberse graduado del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el 24 de mayo de 2025, se arriesgo a seguir una de las carreras de su sueños, esta vez en Portugal. Sin embargo, regresó a Madrid por unos días y mantuvo la lejanía de sus padres, organizando planes secretos que los medios de comunicación extranjeros lograron filtrar.

Infanta Sofía, Princesa Leonor

Los planes de la infanta Sofía en Madrid, lejos de sus padres

La infanta Sofía se mudó a Portugal para comenzar sus estudios en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en el Forward College, una institución privada e internacional asociada a la Universidad de Londres. En su primer año, residirá en Lisboa, y en el siguiente pasará a disfrutar de su estadía en París. De esta manera, la joven dejó en claro que quiere mantener una vida alejada de la realeza.

La Infanta Sofía y sus padres

Sin embargo, del 26 de octubre al 3 de noviembre, se realiza la Reading week, donde los estudiantes tienen días libres para ponerse al día con sus estudios o tomarse un descanso. La infanta Sofía optó por la segunda opción, y relajarse antes de comenzar los días de exámenes. Es por eso que regresó a Madrid, donde disfrutó del cumpleaños de su hermana la Princesa Leonor, el 31 de octubre, y del de su abuela la reina Sofía, el 2 de noviembre. Pero, muchos medios de comunicación expertos en realeza encontrar a la infanta alejada de su círculo familiar y realizando planes secretos junto a sus amigos más cercanos.

La revista Semana compartió imágenes de la joven, paseando por la capital de España, en compañía de sus amigos. Ella lucía un pantalón gris, un jersey azul y una bufanda beige con lunares rojos, marcando el comienzo del otoño y su amor por la moda casual y relajada. Según expuso la revista, la infanta Sofía intercambió confidencias con sus amigos, paseó por las calles y disfrutó de un almuerzo en un restaurante de comida japonesa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la joven "se fundió en un largo y cariñoso abrazo con uno de sus amigos mientras hablaba por teléfono", demostrando su confianza con ellos.

Infanta Sofía

Finalmente, ella regresó a la universidad para comenzar con la semana de exámenes más exigente de todas. La infanta Sofía se mostró más cerca de los civiles y lejos de la Familia Real y sus responsabilidades del Palacio. A pesar de participar en algunas de las visitas que realiza la Casa Real de España, en su actualidad, la joven busca marcar su propio camino, comenzando por hacer sus estudios universitarios en Portugal.

