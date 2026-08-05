La travesía de Jimena Monteverde, su esposo y su hija en Portugal: "Salir de la zona de confort y poder superar los miedos"

Jimena Monteverde eligió Portugal para compartir con su familia una experiencia que combinó aventura y descanso en escenarios naturales únicos. El viaje incluyó recorridos por el Algarve y actividades que marcaron un nuevo capítulo en sus vacaciones, con momentos que reflejaron la importancia de disfrutar en compañía. La chef vivió jornadas que unieron diversión y desconexión, en un entorno que invita a crear recuerdos compartidos y valorar cada instante lejos de la rutina.

Jimena Monteverde vivió un momento inolvidable en Portugal mientras disfruta de sus vacaciones familiares

Jimena Monteverde vivió días especiales en Portugal, donde la naturaleza y el mar fueron protagonistas de su estadía junto a su esposo Mariano y su hija Amparo. La familia se animó a explorar rincones emblemáticos del Algarve y a participar de actividades que sumaron emoción al viaje, en un entorno que combina paisajes de gran belleza con tranquilidad. La experiencia se convirtió en una oportunidad para disfrutar de un ritmo distinto y fortalecer la unión familiar en escenarios que transmiten serenidad.

Jimena Monteverde y su familia en Portugal

En las últimas horas, la reconocida cocinera compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que dejaron ver parte de su escapada por Europa. La publicación mostró una experiencia única en las Cuevas de Benagil, uno de los paisajes más emblemáticos del Algarve. La familia se animó por primera vez a remar en kayak en el mar, recorriendo la costa atlántica y descubriendo las formaciones rocosas que caracterizan la región. Entre risas y momentos de tensión, lograron completar el recorrido y celebrar juntos un desafío.

"¡¡¡Qué lindos son los desafíos!!! ¡¡Salir de la zona de confort y poder superar miedos!!”, escribió Jimena Monteverde junto a las fotos. El paseo en kayak se convirtió en un recuerdo inolvidable para todos, especialmente por el entorno natural que ofrece Benagil, con su arco de piedra y el famoso ojo de luz que ilumina el interior de la gruta. Además, la chef agradeció a Amparo y a Oli, la pareja de la joven, por haber organizado la actividad y destacó que estas experiencias “dan años de vida”.

Jimena Monteverde y su familia en Portugal

La travesía reflejó no solo la belleza del lugar, sino también el valor de compartir momentos que fortalecen los vínculos. La jornada en el Algarve mostró a la familia Monteverde disfrutando de un escenario único, donde la aventura se mezcló con la diversión. La chef compartió imágenes y videos que dejaron ver la emoción de remar juntos en el mar, enfrentando el desafío con humor y entusiasmo. La experiencia fue celebrada como un logro colectivo que quedará grabado en la memoria de todos.

Los días de descanso y desconexión de Jimena Monteverde junto a su familia en Portugal

Además de las aventuras en el mar, Jimena Monteverde disfrutó de jornadas de descanso en distintos rincones de Portugal. La conductora de Cocina Rebelde compartió imágenes de playas, paseos y momentos de desconexión que reflejaron la tranquilidad de sus vacaciones. El viaje incluyó recorridos por paisajes característicos del Algarve y Oporto, con espacios pensados para relajarse y recargar energías. También destacó la importancia de tomarse un tiempo para descansar y “despejar la cabeza”.

Jimena Monteverde y su familia en Portugal

Según destacó, estos días de vacaciones en Portugal le permitieron encontrar días de desconexión entre playas y caminatas por la ciudad. La combinación de naturaleza y calma le permitió disfrutar de un ritmo distinto al de su rutina habitual, acompañada siempre por su familia. Además, festejaron el cumpleaños de su hija con una íntima celebración donde compartieron momentos únicos y soplaron las velitas rodeados de los paisajes europeos.

Las fotos mostraron a Jimena Monteverde en escenarios de gran belleza, con atardeceres sobre el Atlántico y momentos compartidos con Mariano y Amparo. La chef aprovechó cada instante para reconectar con lo esencial y valorar la compañía de los suyos en un entorno que invita a la serenidad. El viaje a Portugal se convirtió en una experiencia completa, donde la aventura en kayak se complementó con jornadas de descanso, recorridos por la ciudad de Oporto y caminos que transmitieron calma y descanso al grupo.

Jimena Monteverde y su familia en Portugal

Jimena Monteverde disfrutó de un viaje que combinó aventura y descanso en Portugal, acompañado por su esposo Mariano y su hija Amparo. La experiencia incluyó recorridos por el Algarve y actividades que marcaron un nuevo capítulo en sus vacaciones, con momentos que reflejaron la importancia de compartir en familia. La chef vivió jornadas que unieron diversión y desconexión, en un entorno que invita a crear recuerdos compartidos y valorar cada instante lejos de la rutina.

VDV