Amparo, la hija de Jimena Monteverde, cumplió 30 años en Portugal: comida, historia y el amor de su novio y sus padres

Este domingo 26 de julio fue una fecha muy especial para Jimena Monteverde y su marido, Mariano, ya que su hija menor, Amparo, cumplió 30 años. Para celebrar esta nueva década, la joven eligió viajar junto a su familia a Portugal, donde disfrutaron de unos días inolvidables rodeados de paisajes, paseos y momentos compartidos. A través de sus redes sociales, tanto la reconocida cocinera como su hija compartieron algunas de las postales más emotivas de esta escapada, en las que reflejaron la felicidad de festejar una fecha tan significativa en un destino soñado.

Así fue el cumpleaños de Amparo, la hija de Jimena Monteverde

A través de su cuenta personal de Instagram, donde reúne a más de 1,6 millones de seguidores, Jimena Monteverde compartió una serie de fotografías para homenajear a su hija menor, Amparo, quien cumplió 30 años. La chef eligió recordar a la cumpleañera con una postal vintage de cuando era apenas una bebé y acompañó la imagen con un tierno mensaje: “Feliz cumple a mi chiquita. Amor de mi corazón”. La publicación estuvo acompañada con un corazón rosado con un destello de luz y reflejó la profunda emoción al celebrar una fecha tan especial para ambas.

Cumpleaños de Amparo, la hija de Jimena Monteverde | Instagram

Luego, publicó una foto actual de madre e hija, en la que aparecen disfrutando del verano europeo durante su viaje por Portugal. Minutos más tarde, compartió una nueva postal familiar en la que se la pudo ver junto a su marido, Mariano, su hija y el novio de la joven, Olaf Lengyel, mientras compartían un almuerzo al aire libre en un restaurante. “Arrancando el cumple”, escribió la chef sobre la imagen en la que se ve una pequeña torta frutal bañada con glaseado y decorada con finos trozos de frutilla.

Cumpleaños de Amparo, la hija de Jimena Monteverde | Instagram

Durante el festejo, madre e hija también recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de Oporto. Entre ellos, visitaron la Torre de los Clérigos, ubicada en el centro histórico de la ciudad y considerada uno de los monumentos más representativos del país, además de formar parte de la Iglesia de los Clérigos. También conocieron Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, un particular espacio dedicado a la historia y la tradición de las sardinas enlatadas, donde disfrutaron de una experiencia turística diferente durante su estadía.

Amparo, Jimena y Mariano Monteverde | Instagram

Por su parte, Mariano Monteverde también quiso homenajearla en esta fecha tan significativa y utilizó sus redes para compartir un recuerdo lleno de significados para ellos. “Feliz cumple mi Chiqui, te quiero mucho”, escribió junto a una postal en la que aparece con Amparo durante un viaje al Glaciar Perito Moreno. De esta manera, tanto Jimena como Mariano acompañaron el cumpleaños número 30 de la joven especialista en ingeniería en alimentos con emotivos mensajes y recuerdos en familia, mientras celebraban juntos esta nueva etapa de su vida.

Cumpleaños de Amparo, la hija de Jimena Monteverde | Instagram

Amparo, la hija de Jimena Monteverde, sigue los pasos de su madre

Al parecer, la pasión por la cocina forma parte del ADN de Amparo, quien eligió desarrollar su vida profesional en un ámbito estrechamente vinculado con los alimentos. La joven de 30 años, hija de Jimena Monteverde, se formó en el ámbito universitario como técnica en alimentos y, con el tiempo, también comenzó una relación con Olaf Lengyel, un empresario vinculado a distintos negocios y proyectos gastronómicos.

Mariano, Amparo y Jimena Monteverde junto a Olaf Lengyel en Portugal | Instagram

Amparo mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación y lleva una vida reservada. En sus redes suele compartir algunos momentos de su día a día, especialmente recuerdos de sus viajes y escapadas junto a su pareja, en los que disfrutan de distintos destinos y recorren propuestas gourmet. También suele compartir fotografías junto a sus amigas y familiares, vínculos a los que les otorga un valor sumamente especial y que ocupan un lugar importante en su vida.

Jimena Monteverde y su hija Amparo | Instagram

Al compartir estas postales de su viaje por Portugal, Amparo Monteverde mostró algunos de los momentos más especiales de su celebración junto a sus seres queridos. La experta en alimentos disfrutó de sus 30 años rodeada de su familia y su novio, mientras continúa construyendo su propio camino, siempre ligada al universo gastronómico y a la pasión por las comidas que heredó, en parte, de su madre, Jimena Monteverde.