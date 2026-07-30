Jimena Monteverde mostró las mejores fotos de sus vacaciones en Portugal: "Descansar el cerebro"

Jimena Monteverde eligió Portugal como destino para compartir unos días de descanso junto a su familia. El viaje incluyó recorridos por calles históricas, visitas a espacios emblemáticos y momentos de celebración que marcaron la experiencia. La cocinera disfrutó de un entorno europeo que combinó paisajes, gastronomía y vivencias compartidas, en una etapa que sumó nuevas postales a su historia personal. La propuesta se convirtió en una oportunidad para descubrir rincones distintos y sumar recuerdos.

Las espectaculares fotos de Jimena Monteverde y su familia en Portugal

Jimena Monteverde viajó con su familia a Portugal y vivió jornadas que mezclaron turismo, gastronomía y celebraciones especiales. La propuesta incluyó caminatas por sitios históricos, comidas al aire libre y visitas a lugares curiosos que enriquecieron la experiencia. La escapada se convirtió en una oportunidad para descubrir rincones distintos y sumar recuerdos en compañía de sus seres queridos. El recorrido permitió integrar momentos de disfrute con la exploración de tradiciones locales.

Jimena Monteverde y su familia en Portugal

En las últimas horas, la chef usó sus redes sociales para compartir imágenes de sus vacaciones por Europa, donde disfrutó de un viaje que combinó descanso y descubrimiento. La travesía combinó recorridos por las calles empedradas de Oporto junto a su esposo Mariano y su hija menor Amparo, quien estuvo acompañada por su pareja. El viaje tuvo un significado especial, ya que coincidió con el cumpleaños de la hija menor del matrimonio. Bajo el cielo azul de Portugal, se reunieron para compartir una jornada marcada por la alegría y la unión.

La celebración del cumpleaños de la hija de Jimena Monteverde se realizó al aire libre, con una mesa preparada para la ocasión y una torta frutal como símbolo del festejo. La fecha se transformó en un momento único, donde la gastronomía y los paisajes se combinaron con la compañía cercana de sus seres queridos. Durante su viaje, la chef y su hija recorrieron lugares emblemáticos como la Torre de los Clérigos y se detuvieron en espacios curiosos como el Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, dedicado a la tradición de las sardinas enlatadas.

Cada visita ofreció una experiencia distinta, desde la contemplación de monumentos antiguos hasta la sorpresa frente a propuestas turísticas originales. La familia Monteverde aprovechó cada rincón para sumar nuevas vivencias y recuerdos compartidos. "Descansar, disfrutar de la familia, descubrir nuevos lugares, disfrutar comidas, el calorcito, descansar el cerebro; el cuerpo no, porque subimos y bajamos mil calles. Agradezco a la vida. Oporto, en Portugal, ¡divino!", escribió junto al video que posteó.

El cumpleaños de Amparo y la pasión por la gastronomía: El viaje a Portugal de Jimena Monteverde

Entre las imágenes de la publicación de Jimena Monteverde, sus seguidores destacaron los momentos compartidos con su hija. La celebración de los 30 años de Amparo tuvo lugar en Oporto, donde la familia disfrutó de paseos por el centro histórico, comidas al aire libre y recorridos por sitios turísticos. La elección de Portugal como destino respondió al deseo de descubrir juntos un lugar nuevo, transformando el festejo en una experiencia que combinó cultura, paisajes y sabores.

El festejo de Amparo, la hija de Jimena Monteverde en Portugal

La hija menor de la chef eligió iniciar su nueva década rodeada de su familia y su pareja. Su vínculo con la gastronomía se refleja tanto en su carrera como en su relación con Olaf Lengyel, empresario ligado a proyectos culinarios. Esta afinidad por los sabores y las propuestas gourmet se convirtió en un rasgo compartido que reforzó la experiencia del viaje. Las imágenes difundidas la mostraron sonriente, aprovechando la cocina local y los paisajes portugueses.

La celebración incluyó momentos de alegría en restaurantes típicos y recorridos por lugares icónicos de la ciudad, donde la familia se dejó envolver por la tradición y la cultura del lugar. El festejo de Amparo fue más que una reunión familiar, transformándose en una oportunidad para valorar los vínculos y la historia compartida. La visita a monumentos, la elección de platos típicos y la compañía cercana marcaron cada segundo de las vacaciones familiares de Jimena Monteverde, donde la emoción y la unión fueron protagonistas.

Jimena Monteverde

Jimena Monteverde compartió un viaje que la llevó a recorrer Portugal junto a su familia, en una experiencia marcada por paisajes europeos y momentos de celebración. La cocinera disfrutó de caminatas por calles históricas, visitas a lugares emblemáticos y comidas al aire libre que reflejaron la riqueza cultural del destino. La escapada incluyó instancias especiales que fortalecieron los vínculos familiares y dejaron nuevas postales en su historia personal.

VDV