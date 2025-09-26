Rebelde Way y Patito Feo fueron algunas de las tiras de los años 2000 que dejaron algunos rostros conocidos hasta el día de hoy en el mundo artístico. Otros, eligieron otro camino y bajaron su perfil. Sin embargo, todos ellos son recordados en el presente por su belleza y talento, como es el caso de Benjamín Rojas, Coco Maggio, Pablo Martínez y Juan Manuel Guilera. Precisamente, por esta razón se volvió viral un video que muestra el antes y después de los artistas mediante ayuda de la IA.

Así están hoy los galanes de las novelas juveniles más exitosas del país

El avance de la tecnología y el uso de la Inteligencia Artificial sirvió para explorar el lado creativo. De hecho, muchas personas comenzaron a generar videos para mostrar en breves segundos cómo se veía una persona en el pasado y cómo se ve actualmente. Tal es el caso del posteo viral en X (ex Twitter) que muestra "el antes y después de los galanes de los años 2000".

Con casi dos millones de visualizaciones y miles de "likes", el clip reúne imágenes de figuras de Rebelde Way, la exitosa tira de Cris Morena, como Benjamín Rojas, Coco Maggio, Felipe Colombo y Gastón Grande. Asimismo, se encuentran los de Patito Feo: Gastón Soffritti, Juan Manuel Guilera y Santi Talledo.

Rebelde Way

Si bien la mayoría de estos actores continúan dedicándose a sus carreras artísticas, ya sea en Argentina o en otro país como es la situación de Guilera, que brilla en Colombia como el nuevo galán de telenovelas, hay otros que decidieron dar un paso al costado como Gastón Grande, que actualmente se dedica a los deportes extremos, y Coco Maggio. Precisamente, para los fans de la ficción fue un gran descubrimiento ver cómo se encuentra ahora ya que hace tiempo se alejó de la pantalla chica.

Además, en el video se encuentran los protagonistas de Casi Ángeles: Peter Lanzani, Gastón Dalmau, Victorio D'Alessandro, Pablo Martínez y Agustín Sierra. Y también suma a Darío Lopilato y Rodrigo Guirao Díaz, que son reconocidos en la actualidad por su camino en la actuación y el modelaje.

La publicación fue posible gracias a la ayuda de la IA y a la recolección de fotografías, que fueron bajadas de sus respectivas redes sociales. Lo más sorprendente para muchos usuarios fue que en pocos segundos el rostro de la persona se adapta a los rasgos propios del paso del tiempo y hasta cambia el fondo, la posición corporal y vestimenta. Los internautas no dudaron en hacerlo viral y en comentar que algunos actores siguen igual, mientras que otros cambiaron mucho su look.

De esta manera, se muestra cómo están hoy los galanes de novelas argentinas de los años 2000 y este video comparativo, que se volvió viral y causó furor, despeja dudas acerca de sus cambios físicos. Según los comentarios, algunos siguen destacándose por su belleza y otros se encuentran muy diferentes.