Trabajó con Pacho Dotto y Cris Morena: qué es de la vida de Moira Gough

La década de los 90 fue una época dorada para numerosas figuras de los medios que lograron convertirse en verdaderos referentes de la televisión y la moda. Sin embargo, con el paso de los años, muchos de esos nombres fueron perdiendo protagonismo hasta quedar prácticamente fuera del circuito mediático. Este es el caso de Moira Gough, la modelo que conquistó la pantalla chica de la mano de Cris Morena y se convirtió en una de las figuras destacadas de las pasarelas bajo la representación de Pancho Dotto. No obstante, siendo muy joven y con un futuro prometedor, eligió alejarse de aquel universo que alguna vez la tuvo como una de sus grandes protagonistas.

Moira Gough, una joven promesa que dejó todo por amor

La historia de Moira Gough frente a las cámaras comenzó mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de los años 90. Durante su infancia vivió en la Base Naval General Belgrano, donde permaneció hasta los 8 años debido a la actividad de su padre en la Armada, quien además había sido veterano de la Guerra de Malvinas. A los 10 años tuvo su primer acercamiento al mundo publicitario y comenzó a participar en distintas producciones que marcarían el inicio de una trayectoria vinculada al espectáculo y la moda.

Moira Gough

Su salto a la televisión llegó durante su adolescencia, cuando, con tan sólo 14 años, se incorporó a Jugate conmigo, el exitoso ciclo creado por Cris Morena. La enorme repercusión del programa le permitió ganar rápidamente reconocimiento en el público y se convirtió en un rostro habitual de la pantalla chica. Paralelamente, su imagen comenzó a ser requerida por importantes marcas y protagonizó campañas publicitarias que contribuyeron a consolidarla como una de las jóvenes modelos con mayor exposición de aquella década.

Con apenas 15 años, su carrera dio otro giro cuando Pancho Dotto se acercó a ella mientras se encontraba cenando con una amiga y le propuso incorporarse a su agencia. Aquel encuentro también tuvo un detalle inesperado: el representante estaba acompañado por Luis Miguel, a quien la rubia conoció aquella misma noche. Poco después, tras cumplir 16 años en diciembre de 1992, viajó a Punta del Este junto a otras modelos de la agencia y comenzó a dar sus primeros pasos en uno de los circuitos más exclusivos del ambiente fashionista de los años ´90.

La experiencia de Moira Gough con la televisión nacional

Si bien para muchas personas su paso por el programa producido por Cris Morena significó fama y prestigio, para ella tuvo otra connotación no tan feliz. “No tengo lindos recuerdos”, sostuvo a través de su cuenta de Instagram tiempo atrás. En esta línea, profundizó: “Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y muy poco cuidada por la gente que trabajaba ahí. El peluquero, la coreógrafa y la vestuarista no me dejaron tener una linda experiencia”.

Esta enorme exposición también la llevó a cuestionarse el rumbo que quería darle a su vida. Después de atravesar un momento personal complejo, a los 24 años aceptó una propuesta laboral que la llevó a instalarse temporalmente en México. Lo que al principio parecía ser una experiencia de apenas tres meses terminó convirtiéndose en un punto de inflexión: aquella oportunidad le permitió alejarse de la vorágine del modelaje, comenzar de nuevo y descubrir un lugar donde tendría estabilidad y nuevos proyectos personales.

México, el refugio impensado de Moira Gough

Con el paso de los años, Moira encontró en México un lugar al que pudo llamar hogar. Su vínculo con ese país se fue fortaleciendo hasta tomar la decisión de establecerse allí de manera definitiva, lejos de la Argentina y de la exposición que había marcado su juventud. Según explicó en una entrevista, su forma de relacionarse con sus padres le permitió adaptarse con facilidad a una vida lejos de su tierra natal.

Moira Gough | Instagram

En México también comenzó una nueva etapa en el plano sentimental. Allí conoció a Carlos Puente, dirigente político con quien posteriormente formó una familia. En ese momento, la artista tuvo un acercamiento al mundo del modelaje en ese país, pero las obligaciones profesionales de su pareja hicieron que ambos se trasladaran a la ciudad de Zacatecas. A partir de entonces, decidió dejar en segundo plano su actividad laboral y concentrarse en su matrimonio.

Ese cambio, sin embargo, no fue sencillo para ella. La distancia del ámbito profesional le generó durante un tiempo una sensación de vacío y de pérdida de rumbo, hasta que la maternidad transformó por completo sus prioridades. El nacimiento de su hija Mía marcó un antes y un después para la exmodelo, quien encontró en su rol de madre una nueva motivación y el impulso necesario para comenzar una etapa diferente. “Hoy soy una feliz madre y ama de casa”, sostuvo con orgullo.

Moira Gough y su hija Mía | Instagram

En la actualidad, Moira Gough mantiene un perfil alejado de los medios y reside en México junto a su esposa y su única hija. En esta nueva etapa de su vida encontró en la fotografía una manera de canalizar su sensibilidad artística. Sin dedicarse profesionalmente a esta disciplina, suele mostrar en sus redes diferentes escenas que llaman su atención, desde paisajes y espacios naturales hasta esculturas, animales y su propia hija quien es su musa inspiradora. "Compartiendo mi punto de vista", reveló en su perfil secundario de Instagram donde comparte sus obras.