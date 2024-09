Selva Alemán falleció el 3 de septiembre de 2024, dejando un profundo dolor en quienes tuvieron el placer de compartir escenario o ficción con ella. Sin embargo, la pérdida es especialmente dolorosa para Arturo Puig, actor y su compañero de vida. Hace algunos meses, la actriz y el actor dieron una entrevista a CARAS TV, en la que contaron cómo comenzó su romance. Esta noche se le rendirá homenaje en NET TV, con algunos fragmentos de su vida

Selva Alemán y Arturo Puig en +Caras

Hace unos meses, la actriz dio un mano a mano espectacular en CARAS TV junto a su pareja en el que hablaron sobre todo y que dejó un recuerdo imborrable en la memorias de todos. Sin dudas, en esta entrevista quedó demostrado el amor incondicional que se tenían el uno al otro.

La última entrevista de Selva Alemán: Del deseo de ser madre al amor incondicional con Arturo Puig

Sin recetas para sostener el amor, Selva aseguró que su historia es mucho más de lo que ha vivido con cualquiera. “Es toda la vida”, afirman sincronizados. Arturo agregó que el amor “se sostiene por el respeto, por el humor” y admite que tienen una “fácil convivencia”. “Somos de hablar mucho, nos decimos todo”, complementó Selva.

Arturo Puig y Selva Alemán

Cuando el conductor les preguntó cuál fue la reacción de sus parejas, Selva compartió: “Yo fui la primera que se separó. Pude blanquear todo”. Por su parte, Arturo explicó: “Mi mujer no se lo esperaba. Yo tenía hijos chicos. Era un tema”.

Selva Alemán

Su amor tuvo límites propios y externos, por lo que tardó en desenvolverse con libertad. Primero, Selva y Arturo tuvieron que sincerar sus sentimientos y posteriormente contárselo a sus familias porque, en aquel momento, cada uno estaba en pareja y, de hecho, Puig era padre de Ximena y Juan. “Teníamos que fingir lo que realmente nos pasaba”, compartió la actriz, y Arturo añadió: “Tardamos un tiempo en decidirnos”.

“El primer encuentro fue un amor a primera vista”, afirmó ambos en el living de +Caras. “Cuando nos dimos la mano, sentí que me reencontraba con alguien de mi familia. Nos conocimos en el ensayo. No lo había visto nunca, pero me parecía que lo conocía de toda la vida”, aseguró Selva. “Siempre me había gustado Selva. Cuando la vi, me impactó. Yo la admiraba mucho, ya la había visto actuar”, dice Arturo Puig.

Héctor Maugeri los invitó a definir al otro. "Selva es una mujer maravillosa, muy linda, sexy. Es el amor de mi vida", manifestó Arturo Puig acerca de las cualidades que poseía su compañera de vida. Por su parte, Selva Alemán comentó: "Es noble, muy bueno. Hace fácil la convivencia. Es amable, cariñoso, inteligente, memorioso. Es fantástico".

Arturo y Selva se casaron por civil el 30 de abril de 2001 en una reunión discreta con solo familia y amigos íntimos. A lo largo de los 50 años de amor, han atravesado crisis y hasta separaciones, pero fieles a su perfil bajo, lograron mantenerlo en privado. Cuando Maugeri les consultó cómo actuaban en los momentos de discordia, Selva contó: “En 50 años tuvimos crisis muy agudas. Yo hacía la valija y me iba”. “Yo también me he ido”, aclaró el actor pero, acto seguido, su esposa sumó con una sonrisa: “Pero menos”.

La pareja también habló sobre el gran deseo que tenían, pero que no lo pudieron cumplir. Selva Alemán y Arturo Puig querían convertirse en padres juntos y la actriz explicó: “No pude, tuve problemas físicos. También tuve varias operaciones, quistes de ovario. No pude. Impactó mucho. Por suerte yo hice terapia y eso me ayudó muchísimo”.