¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 11 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te invita a bajar un cambio. No todo se resuelve con impulso: hoy ganás más escuchando que actuando. Un gesto simple puede mejorar mucho el clima con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Buscás comodidad y tranquilidad, y este día acompaña ese deseo. Ideal para disfrutar de la casa, la comida rica o una charla larga sin apuros. Permitite no hacer nada sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente no para, pero el cuerpo pide descanso. Organizá el día sin sobrecargarte de planes. Una conversación inesperada puede despertarte una idea que valía la pena escuchar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. Es un buen momento para mimarte y cuidar vínculos que te hacen bien. Si algo te incomoda, decilo con calma: vas a ser entendido.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo baja y aparece una versión más introspectiva tuya. Aprovechá el día para ordenar pensamientos y escuchar lo que sentís. Mañana vas a agradecer esta pausa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Soltás un poco el control y eso te da alivio. El domingo fluye mejor si no exigís perfección. Un plan improvisado o una charla honesta te sorprenden para bien.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que buscás llega cuando dejás de complacer a todos. Hoy es clave pensar en vos. Un momento de silencio o naturaleza te ayuda a recuperar armonía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada y sensibilidad profunda. Algo que venías evitando aparece con claridad. No es un día para discutir, sino para comprender qué querés de verdad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu energía está desbordante, pero cuidado con querer hacerlo todo. El domingo te pide pausa y foco. Si lográs frenar, vas a recibir una idea reveladora.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Dejás de postergar una decisión importante. Hoy entendés algo desde otro ángulo y eso cambia todo. No subestimes las señales que llegan en sueños.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a estar magnético y con ganas de conectar. Es un buen día para redes, salidas espontáneas o sorpresas románticas. Alguien te admira en silencio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El día te encuentra sensible pero inspirado. Ideal para el arte, la música o simplemente dejarte llevar. Confiá en lo que sentís: hoy tu intuición no falla.