Con un amor cada vez más afianzado y muchas ganas de pasarla bien, Lali Espósito y Pedro Rosemblat disfrutaron de sus vacaciones como tanto les gusta: con amigos. Y es que no es la primera vez que la cantante y el periodista comparten viaje con sus íntimos.

Una por una, las mejores fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Cerdeña

A puro mimos y sonrisas, con la complicidad de su grupo, la pareja visitó la paradisíaca isla de Cerdeña, en Italia. Así fue como, desde su cuenta en Instagram, Lali fue compartiendo varias imágenes de sus momentos de total relax y diversión, que incluyeron paseos en barco, atardeceres frente al mar y cenas al aire libre.

La pareja, que ya tiene fecha de boda, decidió compartir unos días de amor y relax en la isla del Mediterráneo.

Tras meses llenos de compromisos laborales, donde se presentó en grandes escenarios y participó en eventos internacionales, la artista eligió la costa mediterránea como destino para disfrutar de una escapada tan romántica como entretenida.

Entre playas de aguas cristalinas y repetidos brindis, la pareja dejó en evidencia el gran momento que atraviesa su relación, que ya lleva más de dos años y que en meses los convertirá en esposos.

Aunque la cantante no dejó ningún mensaje en el posteo, Pedro sí dedicó un comentario a su pareja. “Te amo Marianita”, expresó en la red social. En las postales, Lali aparece con looks veraniegos que combinan bikinis, accesorios simples como una gorra y lentes para protegerse del sol, y un estilo natural.

Con paseos en barco y mimos en la playa, la cantante y el periodista celebran su amor.

Súper enamorada de Pedro, Mariana también dedicó una postal de su colorido carrusel de fotos para su pareja, a quien se lo observa sentado a la mesa y con copa en mano para disfrutar de una espléndida cena mediterránea.

También hay otras instantáneas de una parrillada hecha por uno de sus amigos, fotos del grupo y otras en la playa, y un video que muestra cómo la cantante rindió homenaje a Diego Maradona durante el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, con un improvisado altar con velas encendidas y estampitas de santos argentinos.

“Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar ¡Vamos Argentina todavía! Y sólo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó”, reflexionó Rosemblat tras la final que dejó a la Argentina como subcampeón.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, enamorados en Italia.

El casamiento, cada vez más cerca

Fue en marzo cuando, tras confirmar su compromiso, Lali se refirió por primera vez públicamente a su futuro casamiento con el periodista de "Gelatina" y dejó entrever algunos detalles sobre cómo imagina ese momento, aunque aclaró que gran parte del evento quedará lejos de la exposición mediática.

“Haremos cosas a nuestro estilo. Hay fecha pero hay cosas que quedarán en la intimidad”. Y agregó: “Capaz nunca lo contemos, si se enteran, se enterarán porque uno no puede evitar todo”.