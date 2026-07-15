La frase de Lali por el partido de Argentina contra Inglaterra

Lali Espósito eligió un gesto cargado de símbolos futboleros para acompañar la previa de un nuevo cruce de la selección argentina. Con una imagen que remite a Diego Maradona y al recuerdo de un partido histórico, la artista sumó su voz a la expectativa que rodea al clásico frente a Inglaterra, reforzando la conexión entre pasado y presente en el mundo del fútbol. Su referencia se convirtió en parte del clima que envuelve a la semifinal del Mundial, donde la memoria y la ilusión se entrelazan.

Lali Espósito fue contundente y palpitó el partido de Argentina contra Inglaterra

En la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra, Lali Espósito compartió una imagen de Diego Maradona con la camiseta azul y la cinta de capitán en la espalda, evocando el cruce de México 1986. Su mensaje incluyó referencias a la ilusión de conquistar un nuevo título mundial y a la memoria del Diez, que sigue presente en cada enfrentamiento contra los ingleses. La publicación se convirtió en uno de los gestos más comentados de la previa, sumando a la expectativa que ya generaba el choque.

Lali Espósito

El partido de la semifinal de este Mundial es uno de los clásicos más recordados de la historia del fútbol. Desde la polémica expulsión de Antonio Rattín en 1966 hasta los goles de Maradona en 1986, cada partido entre ambas selecciones dejó huellas imborrables. La Guerra de Malvinas en 1982 también reforzó el carácter simbólico de estos encuentros, convirtiéndolos en algo más que un simple cruce deportivo. La mítica “mano de Dios” terminó de cargar de emotividad este encuentro, recordado por miles de hinchas.

Posteo de Lali Espósito

En Atlanta, la semifinal del Mundial 2026 volvió a poner frente a frente a dos selecciones con historias cargadas de episodios memorables. Lionel Messi, máximo goleador del torneo, enfrentará por primera vez un partido oficial contra Inglaterra, mientras que el equipo europeo llegó liderado por Harry Kane y Jude Bellingham. La publicación de Lali Espósito se sumó a la de miles de figuras que decidieron apoyar a la selección argentina junto al nuevo tema por la búsqueda de la cuarta estrella.

De Lali Espósito a Camila Morrone y Dalma Maradona: Se palpita el encuentro entre Argentina e Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, distintas figuras del espectáculo se sumaron al clima que rodea el imponente encuentro entre Argentina e Inglaterra. Lali Espósito eligió un gesto cargado de símbolos futboleros, evocando la figura de Diego Maradona y el recuerdo de México ’86, reforzando la conexión entre pasado y presente en el mundo del fútbol. Su participación se integró al entusiasmo general que acompaña a la selección, mostrando cómo la memoria sigue viva.

Camila Morrone

Camila Morrone también se hizo presente con su apoyo al equipo albiceleste. Desde un destino de playas cristalinas, la actriz compartió imágenes con la camiseta celeste y blanca, reflejando su vínculo con la Argentina más allá de haber crecido en Estados Unidos. Su fanatismo por Lionel Messi y la selección quedó en evidencia durante todo el torneo, y en esta ocasión volvió a mostrar su entusiasmo en la previa de la semifinal.

Dalma Maradona, por su parte, eligió un homenaje cargado de simbolismo. En una imagen nocturna, se vio un altar improvisado en una esquina rebautizada con el nombre de Diego Maradona, acompañado de banderas y velas. La escena, con la camiseta número 10 en primer plano, transmitió el recuerdo imborrable de su padre y la fuerza de su legado en cada enfrentamiento contra Inglaterra.

Dalma Maradona

Lali Espósito se convirtió en una de las figuras que acompañaron la previa del clásico con un gesto que evocó símbolos del fútbol argentino y la memoria de Diego Maradona. Su participación se sumó al entusiasmo general que rodea a la selección, mostrando cómo distintas personalidades del espectáculo se integran al clima de expectativa que antecede a cada partido decisivo.

VDV