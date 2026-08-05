Estuvo en Cromañón, creó su propio universo y ahora se pone en los pies de Sofía Gala: Así es Olivia Nuss

La difusión del tráiler de Moria, la serie biográfica de Moria Casán que llegará este viernes 14 de agosto a Netflix, despertó gran expectativa y puso el foco en el elenco que dará vida a las figuras más importantes de la historia de La One. Entre ellas se encuentra Olivia Nuss, la actriz elegida para interpretar a Sofía Gala Castiglione, la hija de la conductora. Con un perfil multifacético, construyó una sólida trayectoria en la industria audiovisual que le permitió destacarse tanto delante como detrás de cámara, cosechando reconocimientos por sus trabajos.

Olivia Nuss, la polifacética actriz que encarna a Sofía Gala en la serie de Moria

Olivia Nuss se posiciona como una de las figuras emergentes de la nueva camada de intérpretes surgidos post pandemia. Con una formación integral que combina actuación, dirección y asistencia de dirección, la artista construyó una trayectoria vinculada tanto al teatro como al universo audiovisual, participando en producciones para cine, televisión y plataformas de streaming.

Olivia Nuss | Instagram

No obstante, su acercamiento al lenguaje audiovisual no estuvo marcado por una vocación definida desde el comienzo, sino que surgió como un proceso de descubrimiento. A través de ese recorrido, encontró una nueva forma de expresión y se animó a explorar cómo interpretar las historias desde las necesidades del guion y la mirada de la cámara.

Su bagaje en la actuación comenzó durante la infancia, cuando a los 11 años inició sus estudios en la escuela de Julio Chávez. Más adelante -y en paralelo- continuó su formación en una secundaria con orientación artística. Una vez finalizada esta etapa, profundizó sus conocimientos cinematográficos en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) recorriendo diversas maneras de contar historias. Su paso por distintas áreas de la creación audiovisual le permitió comprender la narrativa desde diferentes perspectivas y enriquecer su trabajo frente y fuera de cámara.

Uno de los grandes desafíos de su carrera llegó con la película Cromañón, una producción que recrea el impacto de la tragedia ocurrida en el boliche República Cromañón y sus consecuencias en una generación entera. Allí interpretó a Malena, uno de los personajes centrales de la historia que la llevó al pico máximo de su popularidad. Para construir ese rol, Olivia realizó un proceso de investigación junto a sobrevivientes del hecho, una experiencia que le permitió acercarse al contexto histórico y profundizar en las emociones de quienes atravesaron aquel traumático episodio.

Olivia Nuss en Cromañón | Instagram

Además de su trabajo como intérprete, Nuss dirigió el cortometraje Sofía (2023), una obra que recibió reconocimientos en distintos espacios cinematográficos, entre ellos el festival La Mujer y el Cine. En 2025 amplió su recorrido con la película Vieja loca, una coproducción entre Argentina, España y Estados Unidos en la que asumió un papel secundario, pero que significó una nueva oportunidad para proyectar su carrera más allá de las fronteras locales.

Olivia Nuss en Cromañón | Instagram

Olivia Nuss en los pies de Sofía Gala

Tras su participación en Cromañón, Olivia Nuss continuó consolidando su carrera en la pantalla de streaming con Amor Animal, la serie dirigida por Sebastián Ortega que se estrenó en marzo de 2026. En la ficción, la actriz interpretó a Mika, uno de los personajes que forman parte de una historia atravesada por romances, la música urbana y los desafíos propios de una nueva generación.

Olivia Nuss en Amor Animal | Instagram

Sin embargo, el gran desafío para la intérprete llegará durante la segunda mitad del año con Moria, la serie biográfica de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán. En esta producción, se pondrá en la piel de Sofía Gala Castiglione para recrear una de las figuras más cercanas a La One. La ficción, que aborda la trayectoria de vedette desde sus comienzos en el mundo del espectáculo hasta su consolidación como uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina, contará con distintas intérpretes para representar las diferentes etapas de su vida.

Cabe destacar que, además de su faceta artística, también se desempeña como representante de marcas y dirige su propia compañía de publicidad y producción audiovisual. A través de este proyecto, creó un universo propio en el que combina creatividad, comunicación y narrativa visual.

Olivia Nuss | Instagram

De esta manera, el nombre de Olivia Nuss vuelve a cobrar relevancia al formar parte de una de las producciones audiovisuales más esperadas del año, consolidando así una trayectoria que continúa en crecimiento dentro de la industria del entretenimiento. Con un perfil versátil y multifacético, la joven avanza a pasos firmes en su camino dentro de la ficción explorando distintos lenguajes creativos y construyendo una identidad propia dentro del mundo audiovisual.