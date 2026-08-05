Las vacaciones de Antonela Roccuzzo: mate, libros y sus hijos como protagonistas

Tras la final de la Copa del Mundo, Antonela Roccuzzo decidió vacacionar en Miami para permanecer cerca de Lionel Messi, quien ya entrena para sumarse nuevamente a su club. Pese a su perfil bajo, compartió una serie de imágenes que muestran la intimidad de su descanso y el tiempo libre con sus hijos.

Así son los increíbles días de Antonela Roccuzzo en Miami

Antonela Roccuzzo volvió a deslumbrar a sus millones de seguidores al abrir el álbum de sus vacaciones familiares en Miami. Entre paseos en yate, jornadas junto a sus hijos, momentos de lectura y la infaltable ronda de mate, la rosarina compartió una serie de postales que reflejan cómo disfruta de increíbles días mientras Lionel Messi ya se incorporó al Inter Miami.

Una de las primeras imágenes muestra a la empresaria navegando en un exclusivo yate sobre las aguas de Miami. Allí se la ve luciendo una bikini celeste de formato triangular, un clásico del verano que combinó con el cabello suelto y un maquillaje completamente natural. En la siguiente fotografía aparece abrazando a Ciro, el menor de sus tres hijos, mientras ambos sonríen y contemplan el paisaje marítimo de ensueño.

Las vacaciones de Antonela Roccuzzo

La tradición argentina tampoco faltó durante sus vacaciones. En otra postal, Antonela Roccuzzo muestra un mate servido junto a una canasta repleta de facturas, una escena que resume uno de los rituales cotidianos más característicos de la familia Messi. Así, demostró una vez más que, incluso viviendo en Estados Unidos, mantiene intactas las costumbres argentinas.

Por otro lado, Antonela Roccuzzo se mantuvo fiel a una de sus grandes pasiones: la lectura. Durante sus momentos de relax bajo el sol, una selección de libros de fantasía de la escritora Holly Black, entre ellos El Rey Malvado, La Reina de Nada y El Príncipe Cruel, fue la elegida para seguir sumergida en el mundo literario. Asimismo, compartió su amor por las frutas frescas al publicar una imagen con dos platos repletos de cerezas, frutillas, kiwi y ananá.

Las vacaciones de Antonela Roccuzzo

La bikini roja de Antonela Roccuzzo que causó revuelo en las redes

Sin embargo, otra de las imágenes fue la que rápidamente acaparó la atención de los usuarios. Se trata de una selfie tomada dentro de una piscina en la que Antonela Roccuzzo posa recostada sobre un flotador con una bikini roja de dos piezas, de diseño minimalista y corpiño triangular.

La bikini roja de Antonela Roccuzzo que causó revuelo en las redes

Su look veraniego se completó con gafas de sol negras oversize, un reloj deportivo blanco y delicados collares. La imagen volvió a confirmar su preferencia por los trajes de baño de líneas simples y colores vibrantes, una constante en sus elecciones de moda durante cada temporada. Como era de esperarse, a los pocos minutos, esta fotografía fue la más comentada y cosechó una lluvia de "likes".

De esta manera, las vacaciones de Antonela Roccuzzo incluyeron mate, libros y tiempo con sus hijos como protagonistas. Entre jornadas de sol, paseos en barco, tardes de lectura y momentos en familia, la empresaria volvió a compartir un álbum soñado de sus increíbles días en Miami y deslumbró a sus millones de seguidores.