El presente de Paula, la hermana abogada de Antonela Roccuzzo que construyó su propia marca de ropa

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más conocidas del mundo, no solo por estar casada con uno de los deportistas más consagrados del fútbol, sino también por su trabajo como embajadora de marcas internacionales, modelo y empresaria. Sin embargo, en el plano familiar siempre eligió mantener a sus seres queridos al resguardo de la exposición pública. En ese contexto, se destaca Paula, la mayor de las hermanas Roccuzzo, con quien mantiene un vínculo que trasciende lo familiar y que la une de una manera muy especial con la esposa del capitán de la Selección argentina.

Así es el presente de Paula, la hermana abogada y empresaria de Antonela Roccuzzo

Paula Roccuzzo es la hermana mayor de Antonela Roccuzzo y, a diferencia de la exposición pública que rodea a su hermana, eligió construir un perfil mucho más ligado a su vida personal y profesional. Actualmente tiene 39 años, está casada con Lisandro Debernardi y es mamá de dos hijos pequeños, Felipe y Simón. Antes de convertirse en madre por primera vez, había desarrollado una carrera vinculada al ámbito jurídico, a partir de su formación universitaria como abogada, un camino que parecía marcar su recorrido profesional y que le permitió adquirir herramientas y experiencias en un área completamente diferente a la que luego terminaría convirtiéndose en su verdadera vocación.

Paula Roccuzzo junto a su familia | Instagram

Sin embargo, la maternidad significó para Paula un punto de inflexión: la apertura de una nueva etapa y también el comienzo de una búsqueda personal que la llevó a replantearse muchas de sus convicciones. A través de su cuenta personal de Instagram, la letrada explicó que fue su mamá quien le sugirió acercarse al método Montessori como una alternativa para acompañar la educación de su hijo mayor, Felipe. Lo que inicialmente comenzó como una manera de encontrar nuevas herramientas para acompañar su crecimiento se transformó rápidamente en un proceso de aprendizaje, observación y transformación personal. A medida que se adentraba en esta filosofía, descubrió una nueva mirada sobre la educación y la crianza, basada en el respeto por los tiempos, los intereses y la naturaleza particular de cada niño.

Paula Roccuzzo | Instagram

A través de la crianza de ambos menores, comenzó a observar con mayor atención sus necesidades, sus intereses y sus distintas formas de aprender y desarrollarse. En ese recorrido comprendió que, cuando las propuestas respondían a los intereses genuinos de cada niño, el aprendizaje no solo se volvía más significativo, sino también una experiencia de disfrute y felicidad. Así, aquello que había comenzado como una herramienta para acompañar a sus propios hijos terminó convirtiéndose en una verdadera pasión y en un nuevo camino profesional. Con el tiempo, encontró en el método Montessori una vocación que le permitió unir su experiencia como madre con su interés por la educación y el desarrollo infantil.

Paula Roccuzzo junto a su marido y su primer hijo | Instagram

El perfil empresarial de Paula, la hermana empresaria de Antonela Roccuzzo

Junto a su hermana Antonela Roccuzzo, Paula también incursionó en el mundo empresarial con Enfants, una propuesta de moda infantil pensada para acompañar a los chicos desde sus primeros meses de vida hasta los 12 años. El proyecto nació a partir del interés que ambas comparten por la indumentaria, el diseño y las tendencias, y con el tiempo se consolidó como uno de los emprendimientos que llevan adelante en conjunto, incluso uno de sus hijos ofició de modelo.

La marca busca diferenciarse por ofrecer prendas de calidad a precios accesibles, sin resignar el diseño ni la identidad estética. Con una propuesta que apunta a un segmento premium, la firma se caracteriza por sus colecciones llenas de estilo, color y detalles pensados para los más pequeños, con opciones que combinan comodidad y tendencia para distintas etapas de la infancia.

Paula y Antonela Roccuzzo | Instagram

Además de la venta de indumentaria y sus dos sucursales en Adrogué y Pinamar, el emprendimiento cuenta con un taller textil que amplía su propuesta y trabaja en proyectos para establecimientos educativos, clubes, empresas y otras marcas. De esta manera, Paula y Antonela desarrollaron una iniciativa que no solo se enfoca en la moda infantil, sino que también ofrece soluciones textiles para distintas instituciones y organizaciones.

Hijo de Paula Roccuzzo | Instagram

En paralelo a sus proyectos vinculados con la educación y la moda infantil, emprendedora de 39 años también forma parte de la estructura de Único, el emprendimiento comercial de la familia Roccuzzo. La cadena de supermercados se encuentra especialmente arraigada en Rosario y tiene una historia que comenzó hace más de cuatro décadas, cuando la abuela de Paula y Antonela, apodada Lelé, dio los primeros pasos con un pequeño almacén que, con el paso del tiempo, logró expandirse hasta convertirse en una importante empresa familiar.

Antonela Roccuzzo y sus hermanas, Carla y Paula Roccuzzo | Instagram

Con una trayectoria que atraviesa el ámbito jurídico, la educación, la moda infantil y el mundo empresarial, Paula, la hermana mayor de Antonela Roccuzzo construyó un perfil tan diverso como versátil. La abogada de 39 años supo transformar cada etapa de su vida en una oportunidad para explorar nuevos intereses y desarrollar proyectos propios, siempre con una fuerte presencia de la familia como eje. Así, entre la maternidad, sus emprendimientos y su participación en los negocios familiares, consolidó un perfil multifacético que le permitió reinventarse y encontrar distintos caminos para desplegar sus intereses y su vocación.