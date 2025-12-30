Las vacaciones de Benjamín Vicuña con sus cinco hijos: "La creación"

Benjamín Vicuña disfrutó de unos días de descanso junto a sus cinco hijos, en unas vacaciones que tuvieron como protagonista un momento especial. El actor junto a los menores recrearon juntos una reconocida obra. La escena, realizada en el mar, se convirtió en el detalle más comentado de este viaje familiar.

Benjamín Vicuña y sus hijos recrearon una increíble obra de Miguel Angel

Benjamín Vicuña compartió jornadas de playa con sus cinco hijos durante unas vacaciones que dejaron imágenes únicas. Entre ellas, destacó la recreación de “La creación”, un instante que reflejó la unión familiar y que se convirtió en el centro de atención del viaje. El mar y la arena fueron el escenario de actividades simples que marcaron la jornada.

Benjamín Vicuña

El viaje del actor estuvo marcado por jornadas de playa, actividades al aire libre y momentos compartidos con los pequeños. El actor aprovechó el tiempo libre para disfrutar de la playa, generando recuerdos que quedarán en la memoria de la familia. La presencia de los cinco hijos le dio un marco especial a cada actividad.

El instante más comentado fue la recreación de la obra de Miguel Ángel. En la imagen se observa a Benjamín Vicuña dentro del mar, extendiendo su brazo hacia uno de sus hijos, mientras Magnolia Vicuña lo abrazaba a él, en una clara referencia al fresco de la Capilla Sixtina. La escena se dio de manera espontánea y se convirtió en símbolo de sus vacaciones.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Las imágenes que compartió el actor permitieron ver los paisajes de mar abierto y arenas claras, ideales para el disfrute en familia. La tranquilidad del lugar permitió que las vacaciones se desarrollaran en un clima relajado, con tiempo para compartir y para crear recuerdos. El entorno natural fue protagonista, acompañando cada actividad y ofreciendo el marco perfecto para una increíble imagen.

Las increíbles vacaciones de Benjamín Vicuña y sus hijos

Además de la recreación artística, las vacaciones incluyeron actividades simples y cotidianas. Los juegos en el agua, los momentos de descanso bajo el sol y las charlas familiares formaron parte de la rutina. Cada jornada estuvo marcada por la presencia de los menores, que acompañaron al actor en cada experiencia.

El viaje de Benjamín Vicuña con sus cinco hijos destacó por la sencillez de las actividades y por las divertidas imágenes que compartió en sus historias de Instagram. La recreación de la obra de Miguel Ángel fue el punto más comentado por sus seguidores. La presencia de todos los menores reforzó el sentido de un descanso familiar a pocos días de Año Nuevo.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Las vacaciones de Benjamín Vicuña con sus cinco hijos dejaron una postal que se destacó por su originalidad y por la manera en que el arte se integró al juego. La recreación de “La creación” fue el momento más comentado, pero las actividades diarias sumaron experiencias y recuerdos que fueron compartidos en sus redes.

VDV