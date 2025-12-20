El mal momento de la China Suárez: se quedó sin abogado y ya no tiene quién la ayude en su disputa con Benjamín Vicuña

Cuando parecía que todo estaba en calma y que habría logrado una tregua con Benjamín Vicuña, Eugenia “China” Suárez recibió la inesperada renuncia de su abogado, Agustín Rodríguez, quien estaba a cargo de todos los litigios judiciales referidos a la tenencia, el régimen de visita de sus hijos Magnolia y Amancio, los permisos de viaje y hasta la cuota alimentaria. La noticia fue confirmada por Guido Záffora en DDM (América TV), donde revelaron detalles de lo sucedido en el ámbito familiar de la actriz.

La sorpresiva renuncia del abogado de la China Suárez

Desde que está en pareja con Mauro Icardi, la China Suárez mantiene un fuerte litigio judicial con Benjamín Vicuña por el régimen de visita y el centro de vida de los hijos que los actores tienen en común. En reiteradas oportunidades su abogado realizó numerosas declaraciones públicas defendiendo sus intereses y el de los menores de edad en cuestión.

China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña | Instagram

Sin embargo, al parecer, hubo algo que hizo que el equipo renuncie a la representación legal en materia familiar. “Acaba de renunciar a Agustín Rodríguez”, exclamó en vivo el periodista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani. Acto seguido, aseguró que Lautaro Rodríguez, socio y heredero del letrado, tampoco estará al frente del patrocinio legal.

“Hasta el momento no hay abogado”, aseguró el portador de la primicia mientras desataba el asombro de sus compañeros de programa. No obstante, el equipo de magistrados no sólo se ocupaba de las cuestiones referidas a los niños, sino que también abordaban otros expedientes en la justicia.

La China Suárez y Benjamín Vicuña | Instagram

De qué asuntos se hará cargo el abogado de la China Suárez

De acuerdo con la información difundida, Rodríguez seguirá al frente del proceso judicial que mantiene la China Suárez con la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV): “Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, explicó haciendo referencia que este se encuentra en una etapa avanzada y que prescindir de sus servicios sería perjudicial.

Cabe destacar que también era el encargado de realizar medidas cautelares y acciones en el marco de lo civil respecto al cese de hostigamiento y difamación pública contra Wanda Nara. En contraposición, la artista decidió llamarse a silencio y no dio señales acerca de cuál va a ser su próximo movimiento jurídico.

En la antesala del regreso al país junto a Mauro Icardi para pasar las fiestas junto a su familia, el nombre de la China Suárez está nuevamente en el centro de las polémicas. Los constantes enfrentamientos con el intérprete chileno hicieron que la buena relación que supieron crear en el pasado, se desintegre por completo ante su noviazgo con el jugador del Galatasaray y la puja por la tenencia de los pequeños Amancio y Magnolia. Esta renuncia significa una nueva dificultad ya que los conflictos mediáticos y judiciales siguen escalando, mientras su ex intenta ganar la batalla para no perder el contacto diario con los pequeños.

NB