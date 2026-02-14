Las vacaciones campestres de Nicole Neumann y sus hijos en Salta: cabalgatas con Cruz Urcera, tardes de granja y una fiesta con amigas

Nicole Neumann es experta en combinar trabajo y descanso. Por esta razón, no dudó en hacer una pausa a su agenda laboral y armar las valijas para disfrutar de unos días libres junto a sus hijos. El destino elegido fue Salta ya que se encontraba invitada a una boda que se llevaba a cabo en esta provincia. Mediante su red social, dejó ver la intimidad de su paso por este sitio y lo mucho que disfrutó de este plan en familia.

Nicole Neumann viajó a Salta con sus hijos

En plena temporada de descanso, Nicole Neumann armó las valijas y viajó a Salta junto a sus hijos para disfrutar de unos días de vacaciones en contacto con la naturaleza. Fiel a su espíritu aventurero, la modelo compartió en redes sociales un álbum de fotos con los mejores momentos de su estadía en la provincia del norte argentino.

"'La linda' aventura de venir a Salta", escribió la empresaria cosmética junto a la primera postal que abre su carrete. En ella se la puede ver cabalgando con su hijo Cruz, fruto de su amor con Manu Urcera, y acompañada de su hija Sienna, a quien tuvo con su expareja Fabián Cubero. En las siguientes imágenes, Nicole Neumann se muestra también junto a su otra hija Allegra.

Nicole Neumann y sus hijos montaron a caballo durante sus vacaciones en Salta

Así demostró que uno de los planes en este viaje fue andar en caballo y recorrer senderos rodeados de espacios verdes. Nikita se muestra sonriente durante el paseo y disfruta de un momento tan tierno como inolvidable en medio del paisaje campestre. En su publicación de Instagram también mostró que otra de las experiencias fue visitar una granja.

Allí, las jóvenes y el pequeño interactuaron con distintos animales en un entorno natural. En una de las fotos se observa a Cruz Urcera acariciando con curiosidad a un burro a través del alambrado, mientras su hermana Allegra lo sostiene en brazos y lo acerca hasta el animal. En otra imagen, una cabra se convierte en protagonista y es Nicole Neumann quien está con el niño mirándola de lejos.

Nicole Neumann y sus hijos visitaron una granja en Salta

Los paisajes abiertos, el verde intenso y las construcciones de estilo tradicional salteño enmarcan cada fotografía que Nicole Neumann decidió subir a su red social para compartir esta soñada estadía con sus miles de seguidores. Tal como se puede ver en el posteo, no todo fue aventura al aire libre.

El look de Nicole Neumann para asistir a un casamiento en Salta

Nicole Neumann también asistió al casamiento de una amiga y lo hizo acompañada de sus hijas, Sienna y Allegra. La top model deslumbró con un look acorde a la ocasión: vestido blanco de estilo boho con transparencias y detalles de flecos, que combinó con botas altas negras, aportando un guiño country chic en sintonía con el destino.

En el posteo la ve junto a otras invitadas, todas vestidas en tonos claros, bajo una iluminación cálida con luces rojizas que aportan un clima festivo. Asimismo, dejó ver que la celebración se llevó a cabo en una exclusiva estancia donde se colocó una enorme carpa para la pista de baile. El dress code quedó a la vista: ir vestida de color blanco. Por esta razón, Nicole Neumann cumplió con el requisito y le sumó su estilo favorito.

Nicole Neumann asistió a una boda de lujo en Salta

En resumen, las vacaciones campestres de Nicole Neumann y sus hijos en Salta consistieron en cabalgatas con Cruz Urcera, tardes de granja y una fiesta de lujo por la boda de una amiga. Estos días de conexión con la naturaleza, tiempo de calidad con sus hijos y momentos especiales con su entorno cercano fueron muy especiales para ella, algo que quedó reflejado en su red social.