Así fueron las vacaciones de David Nalbandian y sus hijos en la nieve

David Nalbandian viajó al Sur para disfrutar de unos días en familia. Mediante su red social, se mostró con sus hijos, Sossie y Theo, y compartió algunas de las actividades que realizaron juntos durante su estadía en un destino soñado con nieve y bajas temperaturas.

David Nalbandian y sus hijos: las fotos de sus días en la Patagonia

David Nalbandian se tomó unos días de descanso en familia y viajó a la Patagonia argentina para disfrutar de la nieve junto a sus hijos, Sossie y Theo. El extenista aprovechó la escapada para compartir distintas actividades con los pequeños y mostrar algunas de las postales que dejó el increíble viaje.

A través de su cuenta de Instagram, David Nalbandian publicó un álbum de fotografías en el que mostró parte de su estadía en un paisaje completamente cubierto de nieve. Con temperaturas bajas y un escenario ideal para disfrutar de los deportes y las actividades de montaña, el deportista pasó varios días acompañado por sus hijos, fruto de su relación anterior con Victoria Bosch.

David Nalbandian y sus hijos en la Patagonia

Entre las propuestas que disfrutaron durante el viaje se destacó el esquí. Padre e hijos se animaron a pasar tiempo sobre la nieve y aprovecharon el entorno para practicar y divertirse juntos. También realizaron paseos en aerosilla, una de las actividades clásicas de los destinos de montaña, desde donde pudieron contemplar el paisaje patagónico desde las alturas.

Pero hubo una postal que especialmente llamó la atención en el álbum familiar. Durante uno de sus recorridos, Sossie y Theo encontraron un iglú de hielo y no dudaron en ingresar para conocerlo y tomarse algunas imágenes. La particular construcción se convirtió así en uno de los escenarios más curiosos de la escapada.

David Nalbandian y sus hijos en la Patagonia

Para hacer frente al frío polar, David Nalbandian y sus hijos, Sossie y Theo, eligieron el clásico vestuario de invierno para este tipo de destino: conjuntos térmicos, gorros de lana y guantes. Bien abrigados, disfrutaron de diferentes momentos al aire libre y de una jornada marcada por la nieve.

David Nalbandian y su viaje compartido con amigos

Además del tiempo junto a sus hijos, David Nalbandian aprovechó la escapada para reencontrarse con algunos de sus amigos más cercanos. El grupo se sumó al viaje y compartió diferentes momentos durante la estadía, entre actividades en la nieve, paseos y largas charlas.

David Nalbandian y su viaje compartido con amigos

De esta manera, combinó el plan familiar con algunos momentos junto a su círculo íntimo. Las postales que publicó en Instagram dejaron ver un viaje distendido, en el que los deportes de invierno, los paisajes patagónicos y el tiempo compartido fueron los grandes protagonistas.

David Nalbandian junto a sus amigos más cercanos en la Patagonia

Así fueron las vacaciones en la nieve de David Nalbandian y sus hijos, fruto de su relación pasada on Victoria Bosch. Para Sossie y Theo, la escapada significó la posibilidad de disfrutar de distintas experiencias junto a su papá. Desde las pistas de esquí hasta el paseo en aerosilla y el curioso iglú de hielo, los pequeños aprovecharon cada una de las propuestas que encontraron durante sus días en la Patagonia. Asimismo, el extenista se reencontró con sus amigos y compartió momentos de calidad junto a ellos.