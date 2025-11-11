Valentina Cervantes reveló las dudas de Enzo Fernández cuando se enteró que estaba embarazada: “No quería saber nada”

Valu Cervantes recordó cómo reaccionó Enzo Fernández al enterarse que estaba embarazada, en un contexto marcado por la incertidumbre y los primeros pasos del jugador en el mundo del fútbol. El testimonio aporta una perspectiva cercana sobre un momento trascendental de la vida de la participante de MasterChef Celebrity y del deportista.

Valu Cervantes recordó su primer embarazo y las dudas que tenía Enzo Fernández

Valu Cervantes compartió una vivencia personal que involucra a Enzo Fernández y el momento en que se enteraron que iban a ser padres. La revelación incluyó detalles sobre las dudas iniciales del futbolista frente a la noticia del embarazo, en una etapa en la que su carrera aún no había despegado.

Valu Cervantes y Enzo Fernández

Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle (Urbanplay), la participante de MasterChef Celebrity comentó cómo se enteró de la llegada de Olivia. “Tuvimos a nuestra primera hija (Olivia) en pandemia, cuando Enzo todavía no era profesional”, explicó. En ese entonces, la pareja atravesaba una etapa de transición, con proyectos en desarrollo.

“Me acuerdo que yo le dije un día como que me sentía mal y yo creía que estaba embarazada”, contó Valu Cervantes. Ante esa sospecha, decidió actuar por su cuenta: “Ahí me fui a trabajar y me hice el Evatest en el trabajo”. El resultado confirmó lo que ella ya intuía, y su conversación con Enzo Fernández no tardó en llegar.

“Obvio que lo hablé con Enzo y al principio no quería saber nada”, continuó. La frase de la participante de MasterChef Celebrity, dicha con naturalidad, reflejó las dudas que el deportista tenía en ese momento de sus carreras y su vida. “Yo siempre lo cuento. Hoy no le pueden tocar a Olivia que mata a alguien”, dijo entre risas, destacando el vínculo fuerte que se construyó entre padre e hija.

Valu Cervantes y Enzo Fernández

La dura historia de Valu Cervantes y Enzo Fernández con la llegada de su primera hija

Valentina Cervantes recordó una etapa difícil junto a Enzo Fernández, marcada por el nacimiento de su hija Olivia y una situación económica compleja. En ese momento, el futbolista aún no había logrado estabilidad profesional y no contaba con ingresos fijos. La llegada de su primera hija coincidió con una etapa de transición.

La influencer relató que, cuando nació la pequeña, el futbolista no tenía un sueldo fijo y atravesaban una rutina de esfuerzo cotidiano. La pareja se había conocido siendo muy jóvenes, y al poco tiempo decidieron convivir. Esa decisión implicó asumir responsabilidades sin certezas sobre el futuro.

Valu Cervantes, Olivia, Benjamín y Enzo Fernández

Valu Cervantes reveló las dudas de Enzo Fernández cuando se enteró que estaba embarazada, en un momento en que ambos atravesaban una etapa de cambios personales y profesionales. La historia, contada con naturalidad, refleja cómo enfrentaron juntos una noticia que modificó sus rutinas y marcó el inicio de una nueva etapa.

VDV