El look clásico y chic de María Belén Ludueña para disfrutar de su familia: denim, blazer y un toque sport

María Belén Ludueña celebró un día muy especial en familia: el cumpleaños de su papá. En sus redes sociales, la periodista le dedicó un tierno mensaje acompañado de una serie de fotos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores por su estilo. “Feliz cumple, Papi. El mejor de todos me tocó a mí”, escribió junto a una postal en la que se los ve sonrientes, disfrutando de un paseo al aire libre rodeados de naturaleza.

El look sporty-chic de María Belén Ludueña

Más allá del mensaje cariñoso, el look elegido por Ludueña fue protagonista. Fiel a su estilo clásico y femenino, apostó por una fórmula infalible: jeans, blazer y zapatillas. La conductora combinó un jean azul recto —un básico del guardarropa que nunca falla— con una camisa celeste y un blazer negro de estructura impecable, de solapas amplias y botones dorados que le aportan un toque sofisticado.

Como contrapunto relajado, sumó zapatillas blancas, un accesorio que equilibra el conjunto y le da un aire sport chic, perfecto para una salida de día. En cuanto a los complementos, mantuvo la sobriedad: pocas joyas, un anillo fino y una pulsera roja como detalle personal. Su cabello suelto con ondas naturales y maquillaje sutil completaron el look con la frescura que la caracteriza.

La elección de María Belén demuestra una vez más su habilidad para combinar prendas simples de manera elegante y actual. El mix entre piezas clásicas y toques informales se convirtió en una de sus señas de identidad, y este conjunto lo refleja a la perfección: moderno, cómodo y con un aire sofisticado sin esfuerzo.

En las fotos, la periodista posa junto a su padre, que también optó por un estilo casual y atemporal: campera azul, pantalón blanco y botas de montaña, ideal para una jornada al aire libre. Juntos, transmiten complicidad y alegría, en una imagen que celebra tanto el amor familiar como el estilo propio.

María Belén Ludueña sigue reafirmando su lugar como una de las figuras más elegantes del medio, cuidando su estilo con looks que incluyen naturalidad, sofisticación, tendencia y un encanto que nunca pasa de moda.

