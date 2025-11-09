Tras la renuncia de Valu Cervantes, los participantes de MasterChef organizaron una exclusiva cena: el faltazo que llamó la atención

Los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) no salen de su asombro tras la renuncia de Valentina Cervantes. Es por eso que, para disfrutar de los últimos días de la pareja de Enzo Fernández en la Argentina, organizaron una cena en la casa de El Chino Leunis.

Según mostraron en las redes sociales, en la fiesta no faltó la buena comida ni la música. Sin embargo, llamó la atención entre los fanáticos del reality la ausencia de algunos participantes y la conductora, Wanda Nara.

Mientras crecen los rumores sobre la renuncia de Eugenia Tobal y tras la sorpresiva salida de Valentina Cervantes, los participantes de MasterChef Celebrity decidieron reunirse para despedir a la pareja de Enzo Fernández, que pronto dejará el país. Sin embargo, la ausencia de Wanda Nara no pasó desapercibida entre los fanáticos del reality.

La cena, organizada en la casa de El Chino Leunis, reunió a gran parte del elenco y, según mostraron en las redes sociales, no faltaron la buena comida ni la música. Sin embargo, el faltazo de algunos concursantes, y especialmente la de la conductora del programa, despertó todo tipo de especulaciones.

Entre los que no asistieron estuvieron Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Emilia Attias, Walas, Alex Pelao y Cachete Sierra. Tampoco participaron los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, este último en el centro de la polémica tras ser acusado de maltratar a Eugenia Tobal durante una de las grabaciones del ciclo, lo que reforzó la idea de que se trató de una cena más íntima y exclusiva para los famosos.

A pesar de la ausencia de los cuatro famosos, los participantes demostraron que pasaron una gran noche. Así se dejó ver en una de las fotos que compartió la propia Valentina Cervantes en sus historias de Instagram, donde se la ve posando junto a sus compañeros y escribió: “Linda noche”.

El motivo por el que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

Esta semana se conoció que Valentina Cervantes, pareja Enzo Fernández, decidió abandonar MasterChef Celebrity. Según trascendió, la influencer optó por alejarse del programa para enfocarse en su familia y reencontrarse con el futbolista de la Selección argentina.

Según detalló Ángel de Brito en LAM (América TV), la influencer grabará su última participación en el programa de cocina el próximo lunes 10 de noviembre. Sobre los motivos de su salida, el periodista explicó: “Renunció porque Enzo Fernández no aguanta más, le pidió que se tome el avión para volverse y ella accedió”.