Valu Cervantes mostró la mini hinchada que alentó a Enzo Fernandez todo el partido

La familia de Enzo Fernández vivió con una intensidad única cada encuentro de la Selección Argentina y lo demostró desde las tribunas. En esta ocasión, Valu Cervantes registró con su celular la forma en que alentaron al mediocampista durante la victoria por 3 a 2 ante Egipto, resultado que permitió al equipo asegurar su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Valu Cervantes, Enzo Fernández, Olivia y Benjamín

Valu Cervantes: un aliento familiar que traspasó la pantalla

Los videos publicados por la joven reflejaron el clima de euforia que se respiró en el estadio de Atlanta, donde los más pequeños de la familia capturaron toda la atención. Se observó a Olivia, de 6 años, concentrada en el desarrollo del juego y aplaudiendo con entusiasmo, mientras que el pequeño Benjamín, de 2 años, reaccionó con sorpresa y alegría ante cada acción de su papá en el campo.

La llegada de Valu Cervantes con sus hijos a Atlanta y el banderazo

Este apoyo constante constituyó un motor fundamental para el jugador en cada minuto de juego. La complicidad entre los integrantes de la familia evidenció que el compromiso con la Selección se transmitió con naturalidad, consolidando momentos que los seguidores celebraron con emoción desde el otro lado de la pantalla.

El look de Valu Cervantes y el símbolo de la esperanza

Para la jornada de alta tensión, Valu Cervantes optó por un estilismo que fusionó la comodidad con la moda actual, mientras destacó su fanatismo por el conjunto nacional. La joven lució un impecable pantalón wide leg de color blanco, prenda que aportó frescura a su conjunto en medio del ambiente festivo del estadio.

El look de Valu Cervantes

Como pieza central, eligió la camiseta de la Selección Argentina adaptada a un corte crop top, ideal para las temperaturas del lugar. Completó su look un llamativo rosario, más que un accesorio, este objeto funcionó como un símbolo de fe y protección.

Benjamín Fernández enloqueció en la cancha y se viralizó

La espontaneidad de los niños y la calidez del festejo familiar, especialmente Benjamín – apodado en las redes “bebe gordo” - provocaron una reacción inmediata entre los usuarios de internet.

La escena del pequeño viviendo el partido se viralizó en cuestión de minutos, al punto de que muchos hinchas la resumieron con la frase "Benja somos todos". De esta manera, Valu Cervantes junto a sus hijos representaron el sentir de toda una hinchada que celebró, rezó y alentó sin pausa.